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Назван главный фактор риска госпитализации из-за COVID-19

7info

Группа учёных Geisinger назвала главный фактор, который влияет на возможную госпитализацию при заражении коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, сообщает РИА Новости.

Исследователи проверили 12 тыс 971 медицинскую карту пациентов больницы. В период с 7 марта по 19 мая у 1604 из них был выявлен COVID-19, 354 человека были госпитализированы. 

Выяснилось, что вероятность госпитализации повышает хроническое заболевание почек. Кроме того, вероятность попасть в больницу у пациента с терминальной стадией почечной недостаточности выше в 11 раз, чем у человека со здоровыми почками. 

Исследователи предполагают, что так происходит из-за того, что почки относятся к тканям с наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора SARS-CoV-2.

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