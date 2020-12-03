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Минздрав сообщил, к кому рязанцам обращаться за бесплатными лекарствами от COVID-19

7info

Для получения бесплатных лекарств рязанцам, заболевшим коронавирусом и лечащимся на дому, нужно обратиться к лечащему врачу либо к администрации поликлиники. Об этом представители Минздрава Рязанской области сообщили на странице губернатора Николая Любимова.

Пояснять, какие анализы должны быть предоставлены, чтобы получить лекарства, достаточно ли результатов из частной лаборатории, в Минздраве не стали. За всеми консультациями они посоветовали обращаться в администрацию поликлиники, в которой лечится человек.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязанской области создано 1815 мест для пациентов с пневмонией, в том числе с COVID-19. Занято 84% из них. 

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