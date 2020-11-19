Ледяной дождь в Рязани. Instagram-обзор

19 ноября в Рязань пришла непогода. Ледяной дождь спровоцировал обледенение тротуаров и проезжей части, что доставило много неудобств жителям города. В мэрии отметили, что в связи с ухудшением погоды коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Рано утром они приступили к обработке дорог противогололёдными средствами, однако стихия оказалась сильнее.

Не задалось утро и у автолюбителей. Из-за непогоды Рязань встала с пробках. На 10 часов утра, по данным сервиса ЯндексПробки, пробки оцениваются в 7 баллов. Ранее они были восьмибалльные.

Впечатлениями от происходящего на улицах, фотографиями и видео рязанцы поделились в своих аккаунтах Instagram.