Мэрия обратилась к рязанцам в связи с ухудшением погоды

Администрация Рязани обратилась к жителям города. Поводом для обращения стало ухудшение погоды.

В четверг, 19 октября, в Рязани ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер. Это способствует появлению гололедицы на дорогах. В мэрии отметили, что в связи с ухудшением погоды коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Рано утром они приступили к обработке дорог противогололёдными средствами.

Рязанцев просят быть внимательными и осторожными на улицах. Водителям, не успевшим сменить летнюю резину на зимнюю, советуют не пользоваться автомобилями.