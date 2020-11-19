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Новости РязаниОбщество

Мэрия обратилась к рязанцам в связи с ухудшением погоды

7info7

Администрация Рязани обратилась к жителям города. Поводом для обращения стало ухудшение погоды.

В четверг, 19 октября, в Рязани ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер. Это способствует появлению гололедицы на дорогах. В мэрии отметили, что в связи с ухудшением погоды коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Рано утром они приступили к обработке дорог противогололёдными средствами.

Рязанцев просят быть внимательными и осторожными на улицах. Водителям, не успевшим сменить летнюю резину на зимнюю, советуют не пользоваться автомобилями.

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