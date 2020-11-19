Утром в четверг, 19 ноября, Рязань встала в пробках из-за непогоды.

На 10 часов утра, по данным сервиса ЯндексПробки, пробки оцениваются в 7 баллов. Ранее они были восьмибалльные.

Ранее мэрия обратилась к рязанцам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. Водителей, не успевших поставить зимнюю резину, просят не выезжать.

Сегодня в Рязани ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер. Сейчас тротуары превратились в настоящий каток. Основные дороги городские службы успели обработать песко-соляной смесью. Частично обработаны и тротуары.

По данным пресс-службы администрации Рязани, соответствующие службы усиленно работают с 5 часов утра.