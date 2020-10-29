Елена Сорокина посетила «Уголок счастья» в Мервино

В четверг, 29 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила «Уголок счастья» в посёлке Мервино. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Проект «Уголок счастья» реализуется на улице Советской в рамках местных инициатив. Там делают площадку, на которой можно будет проводить досуговые мероприятия. Вместе с Сорокиной ход работ проверили подрядчик и активисты ТОС, а также местные жители.

Площадка находится рядом с конечной остановкой общественного транспорта и храмом Покрова Божбей Матери. На ней в посёлке традиционно проводятся мероприятия для жителей.

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Сейчас уже распланирована территория объекта, установлены бордюры, тротуары засыпаются щебнем. Кроме того, подрядчики приступили к укладке асфальта. Принять работы планируется после 3 ноября. Рабочие обещают сдать объект в срок.

– Территория посёлка Мервино начала преображаться благодаря неравнодушию местных жителей и поддержке правительства Рязанской области, – заявила мэр Рязани.

Кроме того, в этом году делается ремонт дороги по улице Мервинской.