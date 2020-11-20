Два человека пострадали в пьяном ДТП в Рязанской области

В результате ДТП в Пителинском районе пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 19 ноября, в 12.00 на 83-м километре автодороги Шацк – Сасово – Касимов. Нетрезвый житель города Сасово не справился с управлением автомобилем «Фиат Альбеа» и съехал в кювет.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю и его 36-летней пассажирке. Выяснилось, что степень опьянения мужчины составляла 0,942 мг/л.

По факту аварии проводится проверка.