Депутаты Рязанской областной Думы приняли в первом чтении законопроект о трехлетнем бюджете

В понедельник, 23 ноября, состоялось заседание Рязанской областной Думы, во время которого в первом чтении был принят законопроект о бюджете Рязанской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Председатель облдумы Аркадий Фомин подчеркнул, что бюджет был сформирован в непростых экономических условиях и носит социально-ориентированный характер. По его мнению, главным приоритетом является сохранение всех взятых на себя государством обязательств перед гражданами. Кроме этого, будет продолжена работа по 11 национальным проектам, на реализацию которых на три года заложено свыше 33 млрд. руб. В 2021 году на эти ели будет направлено более 12 млрд. руб.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова рассказала об основных параметрах бюджета на 2021 год. В структуре собственных доходов основными остаются поступления от четырех источников: налога на доходы физических лиц (29,9%), налога на прибыль организаций (27,3%), акцизов по подакцизным товарам (20,3%), налога на имущество (12,9%). Их доля в общем поступлении собственных доходов составит 90,4%. Планируется, что доходы составят 62 млрд. руб., расходы – 64,6 млрд. руб., дефицит – 2,6 млрд. рублей. Безвозмездные поступления в 2021 году планируются в объеме 16,8 млрд. рублей.

Наибольшие расходы запланированы на демографию, здравоохранение, образование, на развитие жилищного строительства и городской среды, дорожно-транспортного комплекса, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Говоря об особенностях бюджета на 2021 год, Аркадий Фомин отметил, что одной из них станет реструктуризация обязательств региона по ранее взятым кредитам.

– Дополнительные соглашения, заключенные правительством региона с Минфином РФ, позволят нам большую часть средств, которые мы должны были направить на погашение кредитов в следующем году, использовать на борьбу с коронавирусной инфекцией, а также на поддержку новых инвестиционных проектов, то есть на укрепление экономики Рязанской области, – подчеркнул парламентарий.

Также депутаты утвердили в первом чтении проект трехлетнего бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области. В 2021 году доходы и расходы фонда сложатся в сумме 14,6 млрд. рублей, дефицита не планируется. Из них 14,4 млрд. рублей предназначены для выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования.