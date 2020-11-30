13-я АЗС «Газпромнефть» открылась в Рязанской области

В Рязани по адресу улица Большая, 88 начала работу новая автозаправочная станция «Газпромнефть». На АЗС реализуется топливо производства Московского нефтеперерабатывающего завода: АИ-92, АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, сезонное дизельное топливо «Дизель Опти».

Сохранность заводских характеристик топлива на АЗС обеспечивает внедренная в сети система цифрового мониторинга параметров топлива по всему топливопроводящему пути. Работу топливораздаточных колонок на АЗС регулярно проверяют специалисты службы метрологического контроля, которая действует по принципу стороннего аудитора и не входит в структуру сети АЗС «Газпромнефть».

Станция работает по системе постоплаты: автомобилисты сначала заправляют автомобиль, затем оплачивают покупку. Благодаря этому время пребывания на АЗС сокращается вдвое. Еще больше сэкономить время позволяет бесконтактная онлайн-система оплаты топлива с помощью мобильного приложения. К тому же, заправляясь от 30 литров до 31 декабря, участники программы лояльности «Нам по пути» получают дополнительные бонусы.

На АЗС есть кафе под собственным брендом Drive Cafe и магазин с широким ассортиментом товаров и услуг. Автомобилисты могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, постом подкачки шин, долива воды, услугами заправщика.

Оплатить покупку можно банковскими картами, сервисными картами «Опти 24», бесконтактными и виртуальными картами накопительной бонусной программы «Нам по пути».

Найти путь до АЗС можно на этом сайте или в мобильном приложении, доступном для Android и iOS.