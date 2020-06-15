МЫожидаемКВН: День Победы

В преддверии Дня Победы, состоялась онлайн-встреча участников команд КВН, представляющих города-герои и города воинской славы. Встреча прошла в рамках марафона #МЫожидаемКВН и проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН», реализуемого АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов.

Участниками онлайн-встречи стали: Сергей Жариков (г. Мурманск, «Сборная Снежногорска»), Арсений Агапов (г. Санкт-Петербург, «Без консервантов»), Павел Гущин (г. Вязьма, «Ананас», «G-drive»), Евгений Андреенко (г. Орёл, «Такая история»), Максим Киселёв (г. Смоленск, «Триод и диод»), Александр Волобуев (г. Курск, «Прима»). «Наследники Победы» рассказали об истории своих родных городов, близких людях – участниках Великой Отечественной войны.

Ульяна Жеглова

Ленинград (Санкт-Петербург)

Город во время Великой Отечественной войны выдержал 872 дня военной блокады. Впервые городом героем Ленинград был назван в приказе Сталина от 1 мая 1945 года. В 1965 году это звание ему было присвоено официально. А в 1985 году на площади Восстания быль открыт памятный обелиск«Городу-Герою Ленинграду». Своими воспоминаниями о предках, участвовавших в Великой Отечественной войне, поделился Арсений Агапов (г. Санкт-Петербург, «Без консервантов»).

– Моя бабушка по линии отца пережила блокаду Ленинграда. Работала на Кировском заводе. Дедушка по материнской линии воевал под Сталинградом, а бабушка была медсестрой в Сибири, в эвакуации. Она помогала нашим солдатам в госпиталях. Всё детство я провёл на даче у бабушки под Питером. На огороде ежегодно находили осколки от патронов и гильз, мой дядя однажды нашёл неразорвавшийся снаряд, – рассказал Арсений.

Ларина Татьяна

Мурманск

Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за северным полярным кругом. За оборону от немецких войск в годы Великой Отечественной войны Мурманску 6 мая 1985 года присвоено звание города-героя. О своих родных, принявших участие в Великой Отечественной войне, рассказал Сергей Жариков (г. Мурманск, «Сборная Снежногорска»).

– Мой дедушка был танкистом, дошёл до Германии. А второй дедушка был врачом, жил на Украине. Остался в оккупированном городе, лечил людей. Немецкие войска сбили русского лётчика. Дедушка его спас, переправил к партизанам… Счастья и здоровья всем городам, всем домам, всем странам. С Днём Победы!

Щавлева Анастасия

Смоленск

Один из древнейших городов России. Носит почётное звание «Город-герой» с 6 мая 1985 года. В истории государства известен как «город-щит», «щит России» и «город-ключ», который на протяжении многих веков служил надёжной защитой Москвы, ограждая её от посягательств ряда европейских соседей. Максим Киселёв (г. Смоленск, «Триод и диод»). О своих предках, коренных жителях этой героической земли, рассказал Максим Киселёв (г.Смоленск, «Триод и диод»).

– Война началась 22 июля в 4 утра, а в 6 утра мои бабушка и дедушка, жившие в деревне в Смоленской области, увидели самолёты, летевшие бомбить Смоленск. Деревня находилась в 94 километрах от города. Вечером Смоленск бомбили так, что зарево было видно в радиусе километров. Через две недели на смоленскую землю пришли немцы и увезли бабушку, дедушку и их родителей в Германию в рабство. Там они были до окончания войны, пока не пришли советские войска и не освободили их. Дедушка жив. Дай Богему здоровья!

Семёнов Исон

Вязьма

Вяземская оборонительная операция стала одним из кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. В апреле 2009 года указом Президента России город Вязьма был удостоен звания Город Воинской Славы за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города.О родном городе и о членах своей семьи, участвовавших в войне, рассказал Павел Гущин (г. Вязьма, «Ананас», «G-drive»).

– К сожалению, не могу показать стелу, посвящённую Вязьме – городу воинской славы, потому что нахожусь дома. Под Вязьмой долгое время велись оборонительные бои. Город разбомбили, уцелели лишь несколько строений. Город отстраивался заново после войны. И, конечно, все мои родственники были участниками войны. Дед был подрывником. Бабушка,жившая в деревне под Вязьмой, рассказывала, что во время Великой Отечественной войны по радио неоднократно говорили о приближении немецких войск. Конечно, люди жили в неведении и напряжении. Начиналась бомбёжка – наступали ад и сумасшествие… Людям пришлось пережить страшные годы. Читайте больше книг о Великой Отечественной войне, смотрите больше отечественных фильмов, чтобы вместе нам удалось не допустить искажения истории и сохранить память.

Марченкова Елена

Орёл

Город воинской славы. Город первого салюта — неофициальное название городов Орла и Белгорода, которые 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы были освобождены от немецко-фашистских захватчиков войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. Город Орёл был освобождён утром, а Белгород в 18:00 по московскому времени. В этот день в Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим Орёл и Белгород. Этот салют был первым за время Великой Отечественной войны. Историю своего героя рассказал Евгений Андреенко(г. Орёл, «Такая история»).

– Сейчас я держу в руках фотографию деда, которого лично не видел, но папа про него много рассказывал. Дед был призван на фронт в 1941 году. Он воевал в брянских лесах, был партизаном. В 1943 году подорвался на мине. У него оторвало ногу, но он остался в живых. Прожил до 1970 года. Отец вспоминает о нём, как о человеке строгом, военной закалки.

Макашин Илья

Курск

Город сильно пострадал во время боёв при освобождении от немецкой оккупации, продолжавшейся до 8 февраля 1943, когда город освободила 60-я армия под командованием генерала Черняховского. Во время оккупации около трёх тысяч жителей города было расстреляно. Указом Президента РФ от 27 апреля 2007 г. Курску присвоено почетное звание «Город воинской славы». Александр Волобуев (г. Курск, «Прима») рассказал о своих родственниках – участниках войны.

– Мои родственники и по папиной и по маминой линии участвовали в Великой Отечественной войне. По папиной линии – прадед воевал. Его призвали в первые дни войны на фронт. И в первый же месяц он погиб. Его сын, папин дядя, был в плену у немцев, затем был освобождён. После чего воевал до Дня Победы. Моя прабабушка по маминой линии в 1942 году зимой рыла окопы, чинила после бомбёжек железные дороги. В 1943 году в доме, в котором бабушка жила, находилась часть госпиталя, лечили людей с тяжёлыми ранениями.

Жеглова Ульяна