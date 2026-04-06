Фото: ТНТ
ТНТ снимает 4-й сезон «Праздников» с новыми героями и интригами

Алексей Самохин
Кинокомпании Russian Code и 1-2-3 Production приступили к съёмкам продолжения одного из самых тёплых комедийных хитов телеканала ТНТ. В продолжении полюбившейся истории семья Пыжовых вновь будет собираться вместе по праздникам и важным поводам, но теперь их ждут новые серьёзные перемены, испытания и герои, среди которых долгожданный внук и тесть Виктора Васильевича. Имя исполнителя этой роли пока держится создателями в секрете.

Четвёртый сезон «Праздников» (16+)  стартует сразу с громкого события: младшая дочь Юля родила сына, и вся семья собирается на «кашу» — первые смотрины новорождённого.

Виктор Васильевич Пыжов в исполнении Виталия Хаева с головой погружается в роль деда: строит детскую площадку на даче, всё чаще наведывается к Юле. Вовик (Никита Павленко), напротив, почти не видит сына из-за работы и переживает из-за этого. При этом именно он неожиданно становится любимым зятем.

Старшая дочь Лена (Анастасия Калашникова) начинает ревновать отца к сестре и племяннику. Мысли о втором ребёнке не дают покоя, но жертвовать карьерой она не готова. Это напряжение выливается в кризис отношений с мужем Пашей (Сергей Канаев). Соперничество двух сестёр и их мужей разрастается в полноценный семейный конфликт.

Отдельная сюжетная линия — выход Натальи Николаевны Пыжовой (Мария Аронова) на пенсию. Семье предстоит заново учиться жить вместе в изменившихся обстоятельствах.

Имя актёра, который сыграет отца Натальи Пыжовой, создатели пока держат в секрете. Известно одно: этот персонаж — практически единственный человек, которого по-настоящему побаивается Виктор Васильевич. Он будет изо всех сил добиваться его одобрения. И раз за разом проигрывать.

Бессменный режиссёр проекта Борис Дергачёв описывает съёмки как возвращение к близким людям. В авторскую комнату впервые вошли два молодых сценариста: по словам креативного продюсера Дмитрия Ковалёва, они привносят современный взгляд на семейные конфликты. Это должно расширить аудиторию сериала.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов подчёркивает: «Праздники» остаются историей про любовь и поддержку — при всей иронии и юморе. Вселенная сериала продолжит расширяться: новые герои, новые статусы для каждой пары и ещё более острые конфликты внутри семьи.

Состав основного каста сохранился полностью. Кто присоединится к нему в новом сезоне, объявят позже.

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Новости России

Дети Лерчек плачут перед сном и боятся, что мама умирает — SHOT

Валерия проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. Врачи выявили множественные метастазы.
Происшествия

В Рязанской области на 6 апреля подтоплены 169 участков и 17 мостов

6 апреля в Рязанской области вода отступила с части территорий, но подтопления продолжаются. За сутки освободились 19 приусадебных участков в Ермишинском округе.
Происшествия

В посёлке Борки в Рязани подтоплено уже 120 участков из-за подъема Оки

Коммунальная инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Угрозы для жителей на данный момент нет.
Новости кино и ТВ

Арсений Бородин снял маску Снегиря в шоу «Маска» и объяснил свой выбор персонажа

В воскресенье, 5 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел девятый выпуск седьмого сезона главного шоу страны «Маска». Восьмым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал певец и музыкант Арсений Бородин. Он скрывался под маской Снегиря. Также в этом выпуске к членам жюри присоединился победитель шестого сезона шоу «Маска» Александр Панайотов. Он подменял Сергея Лазарева.
Происшествия

Уровень воды в Оке вырос до 517 см в Рязани

Цифры меняются каждый день. В одном районе вода растет почти на 30 сантиметров, в другом — заметно уходит. Сейчас разберем, где ситуация может повлиять на дороги и населенные пункты.
Новости России

Труп мужчины в чемодане обнаружили на северо-востоке Москвы

По информации источника, гражданка, гулявшая по Лианозовскому лесопитомнику, увидела в овраге синий чемодан. Внутри было тело человека. 
Общество

Священник просто и понятно объяснил, что можно завтра делать, а что нельзя

Священник Владислав Береговой опубликовал пост о том, что православным христианам можно и нельзя делать завтра. Написал с юмором, но по существу.
Происшествия

В Рязани полицейские пресекли 18 нарушений миграционного законодательства

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение правонарушений. 

