ТНТ снимает 4-й сезон «Праздников» с новыми героями и интригами

Кинокомпании Russian Code и 1-2-3 Production приступили к съёмкам продолжения одного из самых тёплых комедийных хитов телеканала ТНТ. В продолжении полюбившейся истории семья Пыжовых вновь будет собираться вместе по праздникам и важным поводам, но теперь их ждут новые серьёзные перемены, испытания и герои, среди которых долгожданный внук и тесть Виктора Васильевича. Имя исполнителя этой роли пока держится создателями в секрете.

Четвёртый сезон «Праздников» (16+) стартует сразу с громкого события: младшая дочь Юля родила сына, и вся семья собирается на «кашу» — первые смотрины новорождённого.

Виктор Васильевич Пыжов в исполнении Виталия Хаева с головой погружается в роль деда: строит детскую площадку на даче, всё чаще наведывается к Юле. Вовик (Никита Павленко), напротив, почти не видит сына из-за работы и переживает из-за этого. При этом именно он неожиданно становится любимым зятем.

Старшая дочь Лена (Анастасия Калашникова) начинает ревновать отца к сестре и племяннику. Мысли о втором ребёнке не дают покоя, но жертвовать карьерой она не готова. Это напряжение выливается в кризис отношений с мужем Пашей (Сергей Канаев). Соперничество двух сестёр и их мужей разрастается в полноценный семейный конфликт.

Отдельная сюжетная линия — выход Натальи Николаевны Пыжовой (Мария Аронова) на пенсию. Семье предстоит заново учиться жить вместе в изменившихся обстоятельствах.

Имя актёра, который сыграет отца Натальи Пыжовой, создатели пока держат в секрете. Известно одно: этот персонаж — практически единственный человек, которого по-настоящему побаивается Виктор Васильевич. Он будет изо всех сил добиваться его одобрения. И раз за разом проигрывать.

Бессменный режиссёр проекта Борис Дергачёв описывает съёмки как возвращение к близким людям. В авторскую комнату впервые вошли два молодых сценариста: по словам креативного продюсера Дмитрия Ковалёва, они привносят современный взгляд на семейные конфликты. Это должно расширить аудиторию сериала.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов подчёркивает: «Праздники» остаются историей про любовь и поддержку — при всей иронии и юморе. Вселенная сериала продолжит расширяться: новые герои, новые статусы для каждой пары и ещё более острые конфликты внутри семьи.

Состав основного каста сохранился полностью. Кто присоединится к нему в новом сезоне, объявят позже.