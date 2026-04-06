Рязанец вышел из колонии и ограбил женщину прямо в подъезде

Жительница Рязани разместила объявление о продаже смартфона на одном из специализированных сайтов. Вскоре нашёлся желающий купить гаджет, и женщина договорилась о встрече прямо у себя дома — в подъезде на улице Зубковой.

Мужчина осмотрел телефон, согласился на заявленную цену и сделал вид, что переводит деньги. В следующую секунду он выхватил смартфон из руки продавца и выбежал на улицу.

Оперативники уголовного розыска УМВД по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД по Октябрьскому району установили личность грабителя довольно быстро. Им оказался 28-летний местный житель с серьёзным криминальным прошлым: судимости за грабёж, кражу и незаконный оборот наркотиков. Из исправительной колонии он освободился около полугода назад, официально нигде не работал и кочевал между знакомыми, ведущими асоциальный образ жизни.

Сыщики вычислили адрес, где скрывался мужчина, и задержали его.

На допросе задержанный признал вину. Похищенный смартфон он продал сразу после ограбления по сходной цене. Вырученные деньги ушли на наркотики.

Дознаватель ОМВД по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.