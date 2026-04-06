Жительницу Рязани задержали за убийство знакомого

В Рязани в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, днём 4 апреля 2026 года между ранее знакомыми 40-летним потерпевшим и 62-летней подозреваемой в квартире последней, расположенной в одном из жилых домов Железнодорожного района города Рязани, произошел конфликт, в ходе которого фигурантка нанесла мужчине удар ножом в область груди. В результате причиненного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемая установлена и задержана.

Расследование продолжается, суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении подозреваемой под стражу.