В Рязани полицейские пресекли 18 нарушений миграционного законодательства

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение правонарушений.

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 18 нарушений миграционного законодательства, совершенные иностранными гражданами.

Реклама

К ответственности привлекли 3 граждан России – работодателей, которые допустили нарушения законодательства при привлечении иностранных граждан к труду.

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 70 граждан.

В Рязани в кафе на улицах Гоголя, Зубковой и Почтовая, а также в магазине на улице Юннатов полицейские выявили и пресекли нарушения правил розничной торговли спиртным. Изъяли 212 литров алкогольных напитков.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции выявили 20 подростков, которые находились в общественном месте в ночное время без сопровождения законных представителей, некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителей составлены административные протоколы. Им грозят внушительные штрафные санкции.

По данным фактам проводятся проверки.