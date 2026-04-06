Священник просто и понятно объяснил, что можно завтра делать, а что нельзя

Священник Владислав Береговой опубликовал пост о том, что православным христианам можно и нельзя делать завтра. Написал с юмором, но по существу.

Что можно

Утро начинается привычно: молитвы, умывание, косички дочке, рубашка мужу. Потом Литургия — и, если получится, причастие. После службы можно задержаться и помочь прибраться в храме.

Деньги в долг? Давать можно. Даже вечером. Даже через порог. Даже если человек заодно просит соль и спички.

Увидели на чьём-то запястье красную нить? Отец Владислав советует спокойно отрезать. Уточняет: нить, не запястье.

Дальше — быт во всей красе. Посуда, пол, стиралка. Из стиралки достать забытое бельё и, возможно, задремавшего гостя. Бельё развесить. Гостя выпроводить. Мужа, вызвавшегося проводить гостя, вернуть домой.

Дети вспомнили накануне вечером про 17 поделок и торт к уроку технологии? Делать. Молча. Портфель младшему собрать, кошку из портфеля старшего извлечь.

Приготовить ужин, снова вымыть посуду и пол. Заодно привести квартиру в порядок после гостей. На финише — зажечь свечи и лампадки, прочитать вечернее правило, главу из Евангелия, кафизму.

Позвонить маме или бабушке. Поздравить с праздником. Сказать, что весь день сидела на стуле и не двигалась.

Потом — заслуженный отдых. Пара стежков будущей шали, бокал вина для успокоения нервов после гостей. Батюшка не возражает.

Что нельзя

Список строже и короче. Грешить — нельзя. Пропускать службу без уважительной причины — нельзя. Верить в «православные» суеверия и распространять их дальше — тоже.

Откладывать тяжёлую работу на праздники — запрещено. Вить гнёзда — запрещено. И последнее: заходя в храм, не нужно снимать голову вместе со шляпой.

