В субботу, 4 апреля, в Рязани состоялись еженедельные ярмарки продовольствия, торговлю осуществляли 143 рязанских производителя, в их числе 9 фермеров и 85 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Об этом сообщает Минсельхоз Рязанской области.

На еженедельных ярмарках выходного дня торговля осуществляется напрямую, без посредников и наценок, а торговые места производителям предоставляются бесплатно.

Реклама

Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия привезли 36 участников, продано 6 тонн продукции. Молока и молочных продуктов от 27 производителей реализовано 4 тонны. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 9 производителей, 3,3 тонны продукции. Медом торговали 9 фермерских и личных подсобных хозяйств, реализовано 0,14 тонны меда и продуктов пчеловодства. Живую рыбу привезли 3 хозяйства, продано 1,4 тонны рыбы. Плодоовощную продукцию представили 46 участников, продана 1 тонна картофеля, 1,4 тонны овощей, 5,5 тонн яблок и груш.

Следующие ярмарки в Рязани состоятся в субботу, 11 апреля на пяти площадках:

на территории УРТ на ул. Дзержинского;

у ЦНТИ на ул. Крупской;

у ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской;

у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов;

у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне (ул. Новоселов, 62).