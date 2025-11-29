Сексапильная участница, Алиша Кис и «Горшок»: новый выпуск «Ярче звёзд» удивит зрителей ТНТ

В субботу, 29 ноября, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Ярче звёзд» (16+), и он обещает быть максимально разноплановым. На одной сцене соберут таких разных артистов, что встретить их вместе можно, кажется, только здесь: Алишу Кис, Нюшу, Тедди Суимса и Михаила «Горшка» Горшенева.

Один из номеров окажется настолько горячим, что Андрей Чумаков не удержится от очень откровенной шутки. После выступления одной особенно сексуальной участницы он неожиданно выдохнет: «Смотрел на Алёну и думал: почему я человек, а не её джинсы?» — и этим задаст тон всему обсуждению.

Но главная встряска ждёт у судейского стола поклонников панк-сцены и группы «Король и Шут». Выход участника в образе Михаила «Горшка» Горшенева поднимет с кресла эксперта по группе Дарью Блохину. Она буквально не сможет усидеть на месте и признается, что впервые за долгое время почувствовала себя настоящим панком.

Так что вечер на ТНТ обещает быть громким: немного провокаций, много музыки и редкое сочетание артистов, которое в обычной жизни в один сет не собрать.

Фото: ТНТ