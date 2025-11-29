Новогодняя столица-2026
Суббота, 29 ноября, 2025
2 C
Рязань
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Сексапильная участница, Алиша Кис и «Горшок»: новый выпуск «Ярче звёзд» удивит зрителей ТНТ

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

В субботу, 29 ноября, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Ярче звёзд» (16+), и он обещает быть максимально разноплановым. На одной сцене соберут таких разных артистов, что встретить их вместе можно, кажется, только здесь: Алишу Кис, Нюшу, Тедди Суимса и Михаила «Горшка» Горшенева.

Один из номеров окажется настолько горячим, что Андрей Чумаков не удержится от очень откровенной шутки. После выступления одной особенно сексуальной участницы он неожиданно выдохнет: «Смотрел на Алёну и думал: почему я человек, а не её джинсы?» — и этим задаст тон всему обсуждению.

Но главная встряска ждёт у судейского стола поклонников панк-сцены и группы «Король и Шут». Выход участника в образе Михаила «Горшка» Горшенева поднимет с кресла эксперта по группе Дарью Блохину. Она буквально не сможет усидеть на месте и признается, что впервые за долгое время почувствовала себя настоящим панком.

Так что вечер на ТНТ обещает быть громким: немного провокаций, много музыки и редкое сочетание артистов, которое в обычной жизни в один сет не собрать.

Читайте также  Турецкие сериалы по знакам зодиака: кому подходит «Ветреный», кому «Воскресший Эртугрул»
Сексапильная участница, Алиша Кис и «Горшок»: новый выпуск «Ярче звёзд» удивит зрителей ТНТ
Сексапильная участница, Алиша Кис и «Горшок»: новый выпуск «Ярче звёзд» удивит зрителей ТНТ
Сексапильная участница, Алиша Кис и «Горшок»: новый выпуск «Ярче звёзд» удивит зрителей ТНТ
Сексапильная участница, Алиша Кис и «Горшок»: новый выпуск «Ярче звёзд» удивит зрителей ТНТ

Фото: ТНТ

Другие материалы рубрики

Губерниев и Дорохов сойдутся в новой битве в шоу «Звёзды»

Райдос, Шепс и Руденко попадут в дом ужаса в новом выпуске «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Бузова снова обожглась на любви — теперь в кино. Представлен трейлер комедии «Равиоли Оли»

«Лабубу для тех, кому за 50»: Прохор Шаляпин и дебют Кирилла Мазура в новом выпуске Comedy Club 

Турецкие сериалы по знакам зодиака: кому подходит «Ветреный», кому «Воскресший Эртугрул»

17-летний житель Рязани перевоплотился в Niletto в шоу «Ярче звезд»

Самые читаемые материалы

Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 
Общество

Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Фотографии Первомайского проспекта и других улиц без света поступают в редакцию.
Общество

Стало известно, почему нет света в Рязани вечером 28 ноября

Официальный комментарий дали энергетики.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...