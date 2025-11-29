Кандидат медицинских наук Эдуард Бельских – о смертельной опасности ХОБЛ и обучающем тренажёре для студентов-медиков

Сетевое издание 7info продолжает проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

Мы редко задумываемся о работе легких, пока не возникают проблемы с дыханием. Но каждый вдох — это сложный процесс, а не просто механический акт. Заболевания легких, такие как пневмония, бронхит, астма и ХОБЛ, встречаются все чаще. Какие методы лечения болезни легких существуют? Почему необходимо ограничить употребление жирной и сладкой пищи? Как сфера профессии влияет на здоровье легких? Как распознать тревожные симптомы вовремя? На эти и другие вопросы ответил в интервью 7info врач Рязанской областной клинической больницы, доцент кафедры факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша РязГМУ, кандидат медицинских наук Эдуард Бельских.

Зажечь искру в сердцах учеников

— Эдуард, почему вы решили стать врачом? Вас привлекало желание помогать людям?

— На самом деле всё не так просто. Мой путь начался с глубокого, почти детского любопытства: как устроен этот удивительный мир, где всё взаимосвязано, а химия раскрывает тайны, превращая одно вещество в другое и объясняя, почему именно так происходит. В моей школе №69 в Липецке как раз открыли медицинский класс при содействии Рязанского медицинского университета — и это стало искрой.

Особую роль сыграла наша замечательная учительница по химии: она не просто преподавала — она зажигала в нас огонь познания, побуждая разбираться в самых запутанных задачах и никогда не останавливаться на достигнутом. К выпуску я понял, что хочу поступать в медицинский университет, чтобы влиять на организм не наугад, а с опорой на науку и здравый смысл.

— Не секрет, что студенты медицинского университета сталкиваются с необходимостью усвоения большого объёма сложной информации и выполнения множества заданий. Этот факт не погасил в вас жажду к учебе?

— На втором курсе на кафедре биологической химии я познакомился с ещё одним человеком, который сыграл важную роль в моей жизни, в моем становлении, это Валентина Ивановна Звягина. Она смогла грамотно выстроить учебный процесс, заинтересовать нас, привлечь к работе в научном кружке. Это создало пространство коллективного любопытства, где главное — понимание и удовлетворение интереса. Как раз это дало стимул изучать учебный материал, который действительно давался очень большими объемами, но все воспринимается совсем по-другому, когда на первое место встает желание удовлетворить собственное любопытство. Как это на самом деле? Что это значит?

Лайнус Карл Полинг однажды сказал: «Химики — это те, кто действительно понимают мир». Именно любопытство, возникшее у меня на втором курсе, привело меня к работе в научном кружке по биохимии и первым научным публикациям.

Начиная с ординатуры, я готовился к поступлению в аспирантуру. Значительную роль в этом сыграл заведующий кафедрой факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша, профессор, доктор медицинских наук Олег Михайлович Урясьев. Во время ординатуры в пульмонологическом отделении ОКБ он заметил мою работу и проявленный интерес, а позже его доверие и возможность работать под его руководством помогли мне продолжить развитие в терапевтическом направлении.

Самый эффективный способ остановить ХОБЛ —отказаться от курения

— Что собой представляет хроническая обструктивная болезнь лёгких?

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) — это тяжёлое заболевание, при котором бронхи сужаются и лёгкие теряют эластичность. Человек начинает задыхаться даже на ровном месте, кашляет по утрам с мокротой, а в тяжёлых случаях без кислородного баллона уже не может выйти из дома.

Ещё 25 лет назад ХОБЛ считали просто «бронхитом курильщика» и лечили одинаково у всех. Сегодня подход совсем другой: врачи подбирают лекарства индивидуально, учитывая, насколько сильно повреждены лёгкие, есть ли проблемы с сердцем и другие особенности пациента.

Важное открытие последних лет — при ХОБЛ страдают не только бронхи, но и митохондрии, крошечные «батарейки» внутри всех клеток организма. Когда митохондрии работают плохо, клетки получают меньше энергии, воспаление усиливается, а ткани лёгких разрушаются быстрее. Это объясняет, почему у больных ХОБЛ быстро устают мышцы, появляется слабость и болезнь прогрессирует даже после того, как человек бросил курить.

Благодаря победе во внутривузовском гранте удалось прикоснуться к этому передовому краю исследований и проверить это на практике. Совместно с лабораторией клиники онкологии, гематологии и иммунологии методика оценки мембранного потенциала митохондрий клеток крови с помощью катионного зонда JC-1 была адаптирована для оценки в клинике у пациентов с ХОБЛ. С помощью проточного цитометра изучили лейкоциты у пациентов с разной тяжестью болезни. Обнаружили, что чем тяжелее ХОБЛ, тем сильнее повреждены митохондрии — и это касается всего организма, а не только лёгких.

Это даёт новую надежду: если мы научимся защищать и восстанавливать митохондрии, например, с помощью специальных антиоксидантов, то сможем замедлить болезнь и улучшить жизнь пациентов. Пока же самый эффективный и проверенный способ остановить ХОБЛ — навсегда отказаться от курения.

— Какие причины способствуют развитию хронической обструктивной болезни лёгких?

— Основная причина хронической обструктивной болезни лёгких — это курение. 80–90 % всех тяжёлых случаев ХОБЛ возникают именно у курильщиков и бывших курильщиков. Сигаретный дым разрушает стенки бронхов, вызывает постоянное воспаление и повреждает митохондрии во всём организме, из-за чего болезнь бьёт не только по лёгким, но и по сердцу, сосудам и мышцам.

Второе место занимают вредные производства: длительная работа с пылью, химическими парами, сварочным дымом, особенно без хорошей защиты дыхания. Ещё один фактор — сильное загрязнение воздуха в городах и постоянное вдыхание выхлопных газов. Генетика тоже играет роль: есть редкая форма — дефицит альфа-1-антитрипсина, когда ХОБЛ развивается даже у некурящих и в молодом возрасте. Но для большинства людей всё сводится к одному: если не курить и не дышать вредными веществами годами — риск ХОБЛ минимальный.

Интересно, что при ХОБЛ страдает весь организм, а не только легкие, и даже нарушается обмен веществ. Данные научных работ указывают, что у пациентов с ХОБЛ часто повышен гомоцистеин — это вредное вещество, которое образуется при нарушении функции печени, дефиците витаминов В9 и В12. Гомоцистеин ускоряет атеросклероз и ухудшает кровоток в сосудах. В итоге риск инфаркта и инсульта при ХОБЛ в разы выше, чем у здоровых людей того же возраста. Сейчас основным направлением моей научной работы является изучение взаимосвязи между уровнем карнитина, гомоцистеина и функцией митохондрий у пациентов с ХОБЛ.

— Одним из основных факторов развития ХОБЛ, как вы сказали, является курение. Скажите, если человек бросил курить, решил вернуться к здоровому образу жизни, может ли ему помочь карнитин восстановить легкие? Исследовался ли такой вопрос?

— Отказ от курения — это самое важное, что можно сделать при ХОБЛ. После последней сигареты риск дальнейшего разрушения лёгких резко снижается, и функция дыхания перестаёт так быстро ухудшаться. Однако хроническое воспаление в дыхательных путях обычно сохраняется ещё несколько лет — у кого-то два-три года, у кого-то пять и дольше. Это воспаление поддерживается в том числе за счёт нарушения работы митохондрий в клетках лёгких и иммунной системы.

При ХОБЛ страдает весь организм

— Что происходит с организмом человека при хронической обструктивной болезни лёгких?

— При ХОБЛ действительно страдает не только дыхание. Из-за постоянной нехватки кислорода в крови все ткани организма получают его меньше, чем нужно. Особенно это заметно по мышцам — человек быстро устаёт, тяжело ходить и даже подниматься по лестнице, появляется общая слабость.

К этому добавляется хроническое воспаление. Оно начинается в лёгких, но потом распространяется по всему телу через кровь и держится ещё долго — часто несколько лет после того, как человек бросил курить. Из-за этого воспаления клетки хуже работают и медленнее восстанавливаются.

— Какие методы лечения при ХОБЛ существуют?

— К сожалению, лекарств, которые могли бы полностью остановить ХОБЛ, пока нет. Продолжительность и качество жизни пациентов во многом зависят от того, насколько часто случаются обострения. Результаты исследования ECLIPSE в опубликованные в 2010 году показали: если обострений два и больше за год, риск серьёзных осложнений и преждевременной смерти существенно повышается.

Поэтому главная задача лечащего врача — сделать всё возможное, чтобы предотвратить следующее обострение.

Когда обострения повторяются часто, лечение подбирают индивидуально. Например, некоторым больным в таких случаях может быть назначен рофлумиласт — препарат, который пациенты могут не почувствовать напрямую: одышка сразу не исчезает, отёки не спадают. Но он мягко подавляет скрытое воспаление в лёгких, и в результате тяжёлых обострений становится заметно меньше. А это значит, что человек реже попадает в больницу и живёт дольше.

К сожалению, ХОБЛ обычно диагностируют уже на поздних стадиях, когда значительная часть функции лёгких потеряна безвозвратно. Поэтому лечение помогает не так хорошо, как хотелось бы, и главная надежда — выявить болезнь пораньше, пока ещё можно многое изменить.

Малозаметные симптомы ХОБЛ

— Какие симптомы свидетельствуют о наличии проблем с легкими?

— Симптомы ХОБЛ на ранних стадиях малозаметны, и в этом главная опасность: пациенты обращаются за помощью, когда значительная часть лёгочной ткани уже необратимо повреждена. Сначала появляется лишь лёгкая усталость и чуть учащённое дыхание — человек списывает это на переутомление. Затем возникает утренний кашель с мокротой, который курильщики привычно считают нормой. Одышка развивается постепенно: сначала при подъёме на третий этаж, потом и на первый. Пациент объясняет её лишним весом, возрастом или плохим сном, начинает избегать лестниц, ходить медленнее и в целом ограничивать активность. Так формируется порочный круг: снижение физической нагрузки приводит к ослаблению мышц, что ещё больше усиливает одышку.

На клеточном уровне этот процесс связан с митохондриями — внутриклеточными структурами, ответственными за выработку АТФ, основного источника энергии для мышц. При ХОБЛ митохондрии быстрее повреждаются из-за хронического воспаления и гипоксии. Это одна из причин, почему со временем снижается выработка энергии в мышцах, формируется слабость и падает переносимость физической нагрузки. Однако в клетках существует собственная система контроля митохондрий: она удаляет дисфункциональные органеллы, ремонтирует частично повреждённые и стимулирует образование новых. Ключевым активатором этой системы служит физическая нагрузка. Даже умеренная ежедневная активность помогает включать этот митохондриальный «ремонт», улучшает состояние митохондрий, повышает выработку АТФ и, по-видимому, является одним из факторов укрепления мышц и уменьшения одышки.

Поэтому при ХОБЛ регулярное движение — не просто общая рекомендация, а прямой способ прервать порочный круг и запустить естественный механизм восстановления на клеточном уровне. Старая истина «движение — жизнь» здесь особенно верна: чем раньше человек находит в себе силы сохранять посильную активность, тем больше резервов организма удаётся сберечь и тем дольше сохраняется нормальное качество жизни. Если же одышка полностью берёт верх и движение прекращается, болезнь быстро приводит к инвалидности.

Лёгкие не восстановить

— То есть любое назначение врача — это способ поддержания или продления жизни, а пораженные системы уже никак не восстановить?

— К сожалению, да, современное лечение ХОБЛ в основном направлено на замедление прогрессирования болезни и продление активной жизни, а не на полное восстановление уже повреждённых лёгких. Мы можем эффективно контролировать симптомы, снижать воспаление, предотвращать обострения и улучшать самочувствие, но изменения в лёгочной ткани, возникшие за годы болезни, остаются необратимыми.

Поэтому вся терапия — ингаляторы, таблетки, кислород при необходимости — работает на то, чтобы человек как можно дольше сохранял способность двигаться, обслуживать себя и жить без постоянных госпитализаций. Чем лучше пациент следует рекомендациям — бросил курить, регулярно принимает лекарства, сохраняет посильную активность, — тем медленнее болезнь забирает силы.

К сожалению, если лечение начинается поздно или обострения повторяются часто, со временем присоединяются проблемы с сердцем, мышцами, костями, настроением — организм страдает системно. Именно поэтому мы всегда подчёркиваем: ХОБЛ легче предупредить или лечить на ранней стадии, чем потом годами бороться с её последствиями. Самое ценное, что может сделать человек для своих лёгких, — никогда не начинать курить или бросить как можно раньше.

— Если пациент решил пройти обследование и обратился к врачу на ранних этапах болезни, как это повлияет на ситуацию? Можно ли восстановить лёгкие, если они повреждены, или повреждённые участки уже не подлежат восстановлению?

— Исследования показывают, что лёгкие у пациентов с ХОБЛ, как правило, не восстанавливают свою функцию. В клинических рекомендациях, в частности в отчётах GOLD, представлены графики, иллюстрирующие континуум снижения лёгочной функции в зависимости от возраста и факторов риска, таких как курение. По одной оси здесь отображается возраст, по другой — показатели функции или объёма лёгких. Установлено, что у пациентов с ХОБЛ, которые не бросают курить, уже к 50 годам состояние лёгких может быть таким же, как у здорового человека в 80 лет. Если же они бросают курить, например, в 60 лет, то их лёгкие могут быть как у здорового человека в 80-90 лет. То есть полного восстановления не произойдёт, но процесс можно замедлить и предотвратить дальнейшее ухудшение состояния. К сожалению, полное излечение невозможно.

— Почему нет действенных методов лечения? Это связано с тем, что ХОБЛ относительно новое направление в медицине, и ещё не все аспекты изучены, или же в принципе легкие не поддаются восстановлению?

— Проблема в том, что болезнь вызывает необратимые изменения в бронхах и лёгких. Курение и другие вредные вещества — пыль, пары, тяжёлые металлы — годами вызывают воспаление. Клетки бронхов меняют поведение, вырабатывают лишнюю соединительную ткань, стенки твердеют, теряют способность нормально расширяться. В дыхательных путях меняется состав микробов, появляются вредные бактерии, которые поддерживают воспаление. В клетках нарушается работа митохондрий — энергетических станций. Считается, что это, наряду с другими механизмами, приводит к «неправильной» гибели клеток, которая способствует поддержанию хронического воспаления.

В итоге мелкие бронхи зарастают, альвеолы теряют эластичность и разрушаются, воздух заходит, но не выходит — образуется воздушная ловушка. Эти изменения необратимы. Лекарства снимают воспаление, расширяют бронхи и облегчают дыхание, но не могут вернуть стенкам бронхов прежнюю гибкость и восстановить разрушенные альвеолы.

Поэтому пока не будет найден способ обратить вспять эту перестройку тканей, полностью вылечить пациентов с ХОБЛ не удастся. Исследования посвященные влиянию на фиброз идут, в фокусе сердце, печень и почке. Преимущественно пока это только научные идеи. Самое эффективное сегодня — бросить курить и поймать болезнь на ранней стадии, когда повреждений ещё мало. Тогда процесс можно сильно замедлить и жить полноценно долгие годы.

Климат и питание при ХОБЛ

— Как климат и питание влияют на развитие заболеваний легких? Например, при астме врачи иногда рекомендуют сменить климат. С чем это связано?

— Астматикам иногда советуют сменить климат, потому что холодный и сухой воздух раздражает бронхи, вызывает воспаление и лишнюю слизь. Особенно это касается спортсменов, которые тренируются на морозе — у них может развиться особая форма астмы. Для людей с ХОБЛ тоже важен климат: не слишком холодный и сухой, чтобы не раздражать дыхательные пути, но и не слишком влажный, чтобы не провоцировать мокроту.

Питание сильно влияет на воспаление в организме. Новые исследования показывают, что ультраобработанные продукты — чипсы, сладкая газировка, фастфуд, колбаса, белый хлеб — усиливают воспаление и нарушают работу клеточных «энергостанций». У людей с ХОБЛ и так постоянное воспаление, поэтому им особенно важно есть правильно: достаточно белка, чтобы не терять мышцы, потреблять поменьше сахара и жирной еды, которые «разжигают» воспаление, и побольше овощей и фруктов с антиоксидантами — брокколи, ягоды, виноград. Идеал — средиземноморская диета с рыбой, овощами и оливковым маслом. Она доказанно снижает воспаление и помогает лёгким. Даже простые изменения — меньше сладкого и фастфуда, больше обычных овощей и белка — уже дают заметный эффект. Питание не вылечит ХОБЛ, но точно поможет жить легче и дольше.

— То есть, если у человека нет ХОБЛ, ему также необходимо ограничить потребление жирной и сладкой пищи, увеличить долю овощей в рационе, чтобы снизить риск возникновения проблем со здоровьем?

— Совершенно верно. Сегодня одной из значимых проблем, затрагивающих общество наряду с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), является сахарный диабет. Часто он развивается на фоне избыточного веса, сопровождающегося ожирением печени и висцеральным жиром, что может привести к заболеваниям сердца и нарушениям сердечного ритма.

Мы потребляем много ультрапроцессированной пищи, что способствует увеличению не только подкожного, но и висцерального жира. Этот тип жира негативно влияет на работу печени, почек, сердца и других органов. Если у человека диагностирована ХОБЛ или астма, ожирение представляет собой не просто эстетическую проблему или лишние килограммы. Оно усиливает воспаление в дыхательных путях и внутри организма. Воспаление — это всегда следствие, а не просто процесс. Оно приводит к постепенному сужению бронхов, что может долгое время оставаться незаметным. Затем пациент начинает испытывать одышку, и это становится началом пути, с которого трудно вернуться назад.

Современные разработки

— Современная медицина активно развивается, и исследования в области заболеваний легких также не стоят на месте. Какие успехи сделаны за последние годы в этой области?

— Согласно современным международным рекомендациям по диагностике хронической обструктивной болезни лёгких, ключевым методом подтверждения диагноза остаётся спирометрия — процедура, позволяющая измерить объём и скорость выдыхаемого воздуха, а также оценить степень сужения дыхательных путей. Компьютерная томография высокого разрешения обеспечивает детальное изучение структуры лёгких, выявляя зоны эмфиземы, признаки гиперинфляции. Дополнительные тесты, включая определение общей ёмкости лёгких и диффузионной способности лёгочной ткани, помогают уточнить тип течения заболевания у конкретного пациента.

Методы вроде объемной капнометрии — анализа содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе и формы выдоха — пока считаются перспективными и преимущественно применяются в исследовательских и специализированных учреждениях, а не в стандартном комплексе обследований. На кафедре факультетской терапии имени профессора В. Я. Гармаша это направление активно развивает и внедряет доцент Ирина Борисовна Пономарёва, специализирующаяся на использовании объёмной капнометрии для дополнительной оценки состояния пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких.

— Сейчас вы не только занимаетесь научной деятельностью в РязГМУ, но и преподаете. Над какими проектами вы работаете вместе со студентами?

— Я доцент кафедры факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша, и моя основная деятельность связана с преподаванием. На четвёртом курсе наш предмет так и называется — «Факультетская терапия». Его задача — собрать воедино то, что студенты уже прошли: пропедевтику, фармакологию, патофизиологию. Мы учим не просто запоминать диагнозы, а выстраивать клиническое мышление: видеть взаимосвязи, формулировать диагностические гипотезы, понимать, какие шаги нужно сделать, чтобы подтвердить или опровергнуть предполагаемое заболевание, и что делать дальше, когда диагноз поставлен. Не менее важно воспитывать любопытство и интерес к терапии как к живой, изменчивой области знаний.

Мне бы не хотелось, чтобы студенты думали: «Терапия — это не для меня, я пойду в узкую специализацию». Терапия в каком-то смысле нужна всем. В реальной практике у любого врача встречаются пациенты с повышенным давлением, болями в суставах, кашлем с мокротой. Важно уметь разобраться, что за этим стоит, правильно расспросить человека, собрать анамнез, в том числе там, где пациент что-то недоговаривает или не придаёт значения деталям. От того, насколько точно врач поймёт путь, по которому пациент пришёл к своему состоянию, зависит и выбор обследований, и тактика лечения.

Помимо преподавания я сохраняю лечебную практику. Свою терапевтическую карьеру я начинал в больнице имени Семашко, был опыт работы в неотложной кардиологии БСМП. В период пандемии коронавирусной инфекции я был в составе коллектива ковидного госпиталя на базе городской клинической больницы № 11 и за эту работу был отмечен знаком Губернатора Рязанской области «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области». Сейчас клиническую деятельность продолжаю на базе кафедры в областной клинической больнице.

Научная работа тоже занимает существенную часть моего времени, и я стараюсь обязательно привлекать к ней студентов, которым интересно не только учиться по учебнику, но и разбираться в механизмах заболеваний. Студенты студенческого научного кружка кафедры регулярно выступают на межвузовских и всероссийских конференциях с результатами своих исследований, многие становятся призёрами; для одних это шаг к клинической ординатуре, для других — к выбору научного направления. Наша работа со студентами не ограничивается аудиторией: через клинические разборы и научные проекты мы стараемся помочь им увидеть за диагнозом конкретного человека и понять, какие решения действительно могут улучшить его жизнь.

Обучающий тренажер для студентов

— Почему вообще вы решили стать преподавателем? Что побудило вас заниматься обучением студентов помимо научной деятельности?

— Педагогические способности у меня, возможно, от мамы — она учитель иностранных языков. Но в целом, преподавание — это неотъемлемая часть работы врача. Недостаточно просто назначить препарат или дать рекомендации. Задача заключается в том, чтобы обучить пациента, объяснить ему, что происходит с его организмом, поскольку пациент не всегда может понять все физиологические процессы и причинно-следственные связи. Врач должен научить его жить с заболеванием. Иногда врач буквально обучает пациента, например, как правильно использовать ингалятор или как купировать приступ удушья или боли за грудиной. Таким образом, преподавание является неотъемлемой частью профессии врача.

Важно, чтобы за учебниками у студентов сразу шёл живой опыт работы с реальными пациентами. Чтобы лучше подготовить их к этому, мы совместно с доцентом кафедры Сергеем Ивановичем Глотовым разработали цифровой тренажёр для отработки клинических навыков. Он уже используется в учебном процессе, и по первым результатам видно, что студенты, активно работающие с тренажёром, чувствуют себя увереннее на практике и успешнее проявляют себя в выбранной специальности.

— Расскажите подробнее о тренажере. В чем заключается принцип его работы и польза для студентов?

— Во время учебного процесса всегда возникает проблема научить студентов слушать. Например, в группе из десяти студентов первый услышал что-то, но потом пациент откашлялся, и дыхательный феномен исчез. Как быть в таких ситуациях? Я сам был студентом и сталкивался с этим. Пока пациент с хронической сердечной недостаточностью раздышится или пациент с хронической обструктивной болезнью лёгких откашляется, многие феномены искажаются или исчезают.

В настоящее время мы разработали прототип цифрового тренажёра. Мы провели его апробацию в течение года и выяснили, что наши студенты и врачи лучше всего разбираются в дыхательных шумах. Они достаточно специфичны и легко распознаются. Однако есть определённые проблемы с кардиологическими шумами, так как это самая сложная область практического навыка аускультации. Нужно не только послушать, но и выслушать в разных точках, соотнести с пульсовой волной и обеспечить абсолютную тишину для точного распознавания мельчайших изменений в шумах. В практике невозможно постоянно поддерживать этот навык, и наша идея направлена на восполнение этого пробела.

Мы намерены внедрить цифровой тренажер, который будет основан на реальных медицинских записях пациентов и использовать модель искусственного интеллекта в формате чат-бота.

Когда студент заходит на тренажер, он может начать изучение кардиологических шумов. Он будет знать, в какой точке необходимо проводить аускультацию, например, верхушку сердца, и понимать описание шума. Студент сможет прослушать шум и получить ответы на свои вопросы через чат-бота, который будет использовать искусственный интеллект для предоставления информации.

Это позволит студентам задавать вопросы и получать ответы в реальном времени. Тренажер будет включать кардиологические и пульмонологические шумы, а также различные медицинские записи.

Студенты смогут не только услышать шум, но и понять его природу, локализацию и возможные причины. Это позволит им лучше подготовиться к реальным клиническим ситуациям. В отличие от сторонних сайтов, все материалы будут доступны прямо на тренажере, а также будет включен тест для самопроверки.

Тест будет содержать вопросы различной сложности, охватывающие описание шума, его характеристики, фазы сердечного цикла, в которых он выслушивается, и возможные клинические признаки. Студенты смогут оценить свои знания и понять, где они допустили ошибки, чтобы исправить их в будущем.

Мы уже опробовали этот подход в учебном процессе и сейчас продолжаем дорабатывать тренажёр и готовим первые результаты к публикации.

Анастасия Мериакри

