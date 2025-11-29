Школьница из Рязани Виктория Захарова исполнила песню Уитни Хьюстон в финале «Голос.Дети»

Воспитанница Дворца детского творчества Виктория Захарова выступила в финале вокального телепроекта «Голос.Дети» (6+), который транслируется на Первом канале. Программа вышла в эфир в эту пятницу, 28 ноября.

Виктория исполнила композицию Уитни Хьюстон «I Have Nothing». Эта песня прозвучала в саундтреке к фильму «Телохранитель», вышедшему в 1992 году. Она была представлена на премию «Оскар» и «Грэмми». В шоу «Голос» (12+) эту песню исполняли четыре раза, а в программе «Голос. Дети» — два. Рязанская школьница заняла третье место в команде Аиды Гарифуллиной.

«Вика, ты большая молодец! Достойные выступления, мощный голос. Талантище», — так отзываются о Виктории телезрители.

Фанаты проекта отмечают, что рязанка покорила их своим волшебным голосом и блестяще справилась со сложной композицией.

«Ты была наилучшей в тройке — это очевидно невооружённым глазом и ухом. На все 100 лучшая в финале. И достойно могла побороться за лучший ГОЛОС. Не понимаю, зачем делать зрительское голосование таким образом? Все же было очевидно, не так справедливо», — отмечают в комментариях.

В суперфинал проекта попала 14-летняя Арина Кияшко из Нижнекамска, представляющая команду Аиды Гарифуллиной. Она исполнила «Адажио» Альбинони, адаптированное в песню, ставшую популярной благодаря Ларе Фабиан.

12-летняя Жасмина Тузелова из Астаны выступала за команду Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Наставники понизили тональность композиции и замедлили темп, превратив её в блюзовую балладу.

Победительницей проекта стала Мария Никулина из команды Димы Билана, покорившая публику жизнерадостной советской песней «Зима». По итогам голосования она набрала 44,4% голосов зрителей. У Арины Кияшко — 35,6%, у Жасмин Тузеловой — 20,0%.

Виктория проявила себя как талантливая, артистичная и целеустремленная личность на протяжении всего проекта. Мы искренне поздравляем Викторию с этим значимым достижением.

Выступление Виктории Захаровой можно посмотреть по ссылке.