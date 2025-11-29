Затяжная теплая осень может выглядеть приятным бонусом для людей, но для животных она часто оборачивается серьезным стрессом. Биологические часы у многих видов сбиваются, привычные сценарии подготовки к зиме ломаются. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков рассказал REGIONS, как именно это бьет по дикой природе и почему последствия растягиваются на месяцы вперед.

У птиц в первую очередь «плывут» сроки миграции. Когда долго держится мягкая погода, часть видов задерживается и вылетает позже, чем заложено природой. У млекопитающих история другая: они попросту тормозят подготовку к зиме. Медленнее накапливают жир, дольше тянут с устройством надежных убежищ. Теплая осень вмешивается в их встроенный календарь и вызывает поведенческую путаницу. Некоторые грызуны почти прекращают делать запасы, надеясь на бесконечную мягкую погоду, — а это прямой удар по их шансам пережить настоящие морозы.

Особенно уязвимы звери, завязанные на спячку. Ежи и суслики могут начать засыпать позже обычного и не успеть накопить нужный запас энергии. С медведями ситуация еще жестче. В теплую осень они дольше остаются активными, но при этом охотятся и едят меньше, чем требуется для нормальной зимовки. Организму приходится расходовать силы на поддержание температуры тела и постоянную борьбу с голодом. Иммунитет сдает, растут риски болезней.

Если медведь к моменту залегания в берлогу не набрал достаточно жира, зима превращается для него в лотерею. Запасов может не хватить, чтобы продержаться до весны без критического истощения. Это бьет не только по отдельным особям, но и по популяции в целом. Самки, плохо подготовленные к спячке, снижают плодовитость, приносят мало и слабых детенышей. Весной такие медвежата хуже выживают, что постепенно отражается на численности вида.

Медведи рвутся к людям

Есть и еще один тревожный эффект: голодный медведь начинает искать еду там, где проще всего — рядом с людьми. Чем дольше теплая осень держит его в активном режиме, тем выше вероятность, что зверь выйдет к населенным пунктам. Медведи чаще наведываются на сельхозугодья, в частные подворья, лезут к хозяйствам и мусорным контейнерам. Это повышает риск конфликтов с человеком и делает ситуацию опаснее и для людей, и для самих животных.

Неожиданные похолодания на фоне общей «затяжной мягкости» создают отдельный тип проблем. Когда морозы ударяют внезапно, часть животных просто падает в спячку там, где их застали неблагоприятные условия. Поэтому в лесу, на обочине дороги, тротуаре или дачном участке можно наткнуться на абсолютно неподвижного ежа, похожего на мертвого. В такой ситуации специалист советует не паниковать и не оставлять зверя на голой земле. Его нужно переложить в сухое укрытие — нору, картонную коробку, кучу опавшей листвы и подобные «домики». В таком состоянии еж способен провести до пяти месяцев — с ноября по март.

Им аномальная осень только в плюс

Но не для всех видов аномально теплая осень — беда. Травоядным крупным и мелким — лосям, косулям, зайцам — она прямо на руку. Свежая зеленая растительность остается доступной чуть ли не до конца ноября или даже до декабря. Животные дольше получают полноценный корм, набирают форму и входят в зиму более крепкими и упитанными, повышая шансы спокойно пережить холодный сезон.

В выигрыше оказываются и хищники, а также часть птиц. Перелетные и водоплавающие виды, волки, рыси, лисы, белки и мышевидные грызуны находят больше возможностей для охоты и кормежки. Добычи больше, условия мягче — состояние здоровья многих хищников на таком фоне заметно улучшается.

Совсем другая картина у насекомых. Длительные теплые осенние дни — идеальный инкубатор для муравьев, некоторых видов пчел и шмелей. Особенно активно размножаются комары, мухи и клещи. Это превращается в дополнительную проблему для диких животных, на которых паразиты буквально висят гроздьями. Часть популяций насекомых благодаря мягкой осени заходит в зиму в усиленном составе, а значит, сильнее давит на экосистему следующей весной.

Мина замедленного действия

По словам Манукова, такие сдвиги не заканчиваются с первым снегом. Затянувшаяся теплая осень откладывает след на поведенческих реакциях и физиологии животных и насекомых уже следующей весной и летом. Птицы-мигранты, однажды сместив сроки, могут возвращаться с зимовок позже обычного. Это урезает их брачный сезон и оставляет меньше времени на выведение и выкармливание птенцов.

Животные, которые слишком долго тянули с уходом в спячку, встречают весну в ослабленном состоянии. Иммунная система, пережившая повышенную нагрузку, хуже держит удар. Итог — рост заболеваемости, особенно среди молодняка, и увеличенная смертность в самые важные для выживания месяцы.

Травоядные, избалованные длительным доступом к зеленой массе осенью, весной оказываются в ловушке ожиданий. Ранняя, но не полноценная весна не успевает дать достаточно всходов. Свежей травы мало, пастбища пустуют, а звери уже настроены на обильный корм. Это приводит к дефициту пищи в период, когда им нужно восстанавливать силы после зимы и готовиться к размножению.

Некоторые млекопитающие на фоне тепла могут запустить брачный сезон раньше, чем положено их естественными ритмами. Потомство при таком раскладе рождается в условиях, к которым еще не успела подготовиться среда. Молодым особям сложнее адаптироваться, найти еду и укрытия, выдержать резкие перепады погоды, что снижает выживаемость.

Рай для кровососов

На общем фоне выигрывают все те же кровососущие и кусачие насекомые. Клещи, комары и мошка, перезимовавшие в мягких условиях, появляются ранней весной и в гораздо больших количествах. Это усиливает давление и на диких, и на домашних животных, а заодно добавляет проблем людям — от укусов до риска инфекций. Так затянувшаяся теплая осень, которая кажется безобидной, разворачивается в целую цепочку последствий для экосистемы на месяцы вперед.