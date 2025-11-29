Новогодняя столица-2026
Суббота, 29 ноября, 2025
2 C
Рязань
Акценты

Биолог Мануков: Аномально теплая осень бьет по дикой природе

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

Затяжная теплая осень может выглядеть приятным бонусом для людей, но для животных она часто оборачивается серьезным стрессом. Биологические часы у многих видов сбиваются, привычные сценарии подготовки к зиме ломаются. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков рассказал REGIONS, как именно это бьет по дикой природе и почему последствия растягиваются на месяцы вперед.

У птиц в первую очередь «плывут» сроки миграции. Когда долго держится мягкая погода, часть видов задерживается и вылетает позже, чем заложено природой. У млекопитающих история другая: они попросту тормозят подготовку к зиме. Медленнее накапливают жир, дольше тянут с устройством надежных убежищ. Теплая осень вмешивается в их встроенный календарь и вызывает поведенческую путаницу. Некоторые грызуны почти прекращают делать запасы, надеясь на бесконечную мягкую погоду, — а это прямой удар по их шансам пережить настоящие морозы.

Особенно уязвимы звери, завязанные на спячку. Ежи и суслики могут начать засыпать позже обычного и не успеть накопить нужный запас энергии. С медведями ситуация еще жестче. В теплую осень они дольше остаются активными, но при этом охотятся и едят меньше, чем требуется для нормальной зимовки. Организму приходится расходовать силы на поддержание температуры тела и постоянную борьбу с голодом. Иммунитет сдает, растут риски болезней.

Если медведь к моменту залегания в берлогу не набрал достаточно жира, зима превращается для него в лотерею. Запасов может не хватить, чтобы продержаться до весны без критического истощения. Это бьет не только по отдельным особям, но и по популяции в целом. Самки, плохо подготовленные к спячке, снижают плодовитость, приносят мало и слабых детенышей. Весной такие медвежата хуже выживают, что постепенно отражается на численности вида.

Читайте также  Самый мощный звездопад года подарит до 120 «падающих звёзд» в час

Медведи рвутся к людям

Есть и еще один тревожный эффект: голодный медведь начинает искать еду там, где проще всего — рядом с людьми. Чем дольше теплая осень держит его в активном режиме, тем выше вероятность, что зверь выйдет к населенным пунктам. Медведи чаще наведываются на сельхозугодья, в частные подворья, лезут к хозяйствам и мусорным контейнерам. Это повышает риск конфликтов с человеком и делает ситуацию опаснее и для людей, и для самих животных.

Неожиданные похолодания на фоне общей «затяжной мягкости» создают отдельный тип проблем. Когда морозы ударяют внезапно, часть животных просто падает в спячку там, где их застали неблагоприятные условия. Поэтому в лесу, на обочине дороги, тротуаре или дачном участке можно наткнуться на абсолютно неподвижного ежа, похожего на мертвого. В такой ситуации специалист советует не паниковать и не оставлять зверя на голой земле. Его нужно переложить в сухое укрытие — нору, картонную коробку, кучу опавшей листвы и подобные «домики». В таком состоянии еж способен провести до пяти месяцев — с ноября по март.

Читайте также  Новогодний обман: почему россиян пугают несуществующими штрафами за гирлянды и фейерверки

Им аномальная осень только в плюс

Но не для всех видов аномально теплая осень — беда. Травоядным крупным и мелким — лосям, косулям, зайцам — она прямо на руку. Свежая зеленая растительность остается доступной чуть ли не до конца ноября или даже до декабря. Животные дольше получают полноценный корм, набирают форму и входят в зиму более крепкими и упитанными, повышая шансы спокойно пережить холодный сезон.

Биолог Мануков: Аномально теплая осень бьет по дикой природе
Изображение от freepik

В выигрыше оказываются и хищники, а также часть птиц. Перелетные и водоплавающие виды, волки, рыси, лисы, белки и мышевидные грызуны находят больше возможностей для охоты и кормежки. Добычи больше, условия мягче — состояние здоровья многих хищников на таком фоне заметно улучшается.

Совсем другая картина у насекомых. Длительные теплые осенние дни — идеальный инкубатор для муравьев, некоторых видов пчел и шмелей. Особенно активно размножаются комары, мухи и клещи. Это превращается в дополнительную проблему для диких животных, на которых паразиты буквально висят гроздьями. Часть популяций насекомых благодаря мягкой осени заходит в зиму в усиленном составе, а значит, сильнее давит на экосистему следующей весной.

Мина замедленного действия

По словам Манукова, такие сдвиги не заканчиваются с первым снегом. Затянувшаяся теплая осень откладывает след на поведенческих реакциях и физиологии животных и насекомых уже следующей весной и летом. Птицы-мигранты, однажды сместив сроки, могут возвращаться с зимовок позже обычного. Это урезает их брачный сезон и оставляет меньше времени на выведение и выкармливание птенцов.

Читайте также  «Новые люди» подключились к решению проблемы с выселением предпринимателей из Торговых рядов в Рязани

Животные, которые слишком долго тянули с уходом в спячку, встречают весну в ослабленном состоянии. Иммунная система, пережившая повышенную нагрузку, хуже держит удар. Итог — рост заболеваемости, особенно среди молодняка, и увеличенная смертность в самые важные для выживания месяцы.

Травоядные, избалованные длительным доступом к зеленой массе осенью, весной оказываются в ловушке ожиданий. Ранняя, но не полноценная весна не успевает дать достаточно всходов. Свежей травы мало, пастбища пустуют, а звери уже настроены на обильный корм. Это приводит к дефициту пищи в период, когда им нужно восстанавливать силы после зимы и готовиться к размножению.

Некоторые млекопитающие на фоне тепла могут запустить брачный сезон раньше, чем положено их естественными ритмами. Потомство при таком раскладе рождается в условиях, к которым еще не успела подготовиться среда. Молодым особям сложнее адаптироваться, найти еду и укрытия, выдержать резкие перепады погоды, что снижает выживаемость.

Рай для кровососов

Биолог Мануков: Аномально теплая осень бьет по дикой природе
Изображение от freepik

На общем фоне выигрывают все те же кровососущие и кусачие насекомые. Клещи, комары и мошка, перезимовавшие в мягких условиях, появляются ранней весной и в гораздо больших количествах. Это усиливает давление и на диких, и на домашних животных, а заодно добавляет проблем людям — от укусов до риска инфекций. Так затянувшаяся теплая осень, которая кажется безобидной, разворачивается в целую цепочку последствий для экосистемы на месяцы вперед.

Другие материалы рубрики

«Новые люди» подключились к решению проблемы с выселением предпринимателей из Торговых рядов в Рязани

Затянуть пояса ещё туже или уже некуда? Почему россияне массово отказываются от покупок

Самый мощный звездопад года подарит до 120 «падающих звёзд» в час

«Переполох в доме Сганареля» показали на «Свиданиях на Театральной. Семья» в Рязани

Москвичка с сыном пропала в Турции после «поездки на корпоратив», детектив подозревает страшное

Схема с бабушками под влиянием мошенников добралась до авторынка России

Самые читаемые материалы

Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 
Общество

Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Фотографии Первомайского проспекта и других улиц без света поступают в редакцию.
Общество

Стало известно, почему нет света в Рязани вечером 28 ноября

Официальный комментарий дали энергетики.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...