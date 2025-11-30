Новогодняя столица-2026
«Просто в шоке»: агент рассказала о загадочной смерти актера Вадима Смирнова

Алексей Самохин
Вадим Смирнов в сериале «Улицы разбитых фонарей». Кадр из видео

Известный российский актер Вадим Смирнов умер во сне. Накануне трагедии он чувствовал себя отлично, общался с близкими и ничем не давал повода для тревоги. О его уходе рассказала агент Светлана Орлова. По ее словам, новость стала ударом и для семьи, и для коллег.

Орлова вспоминает, что всего за день до смерти они переписывались с Вадимом. Он был в отличной форме, в хорошем настроении, делился фотографиями. Утром 28-го ей позвонил его брат-близнец Дмитрий и сказал фразу, в которую трудно поверить: Вадима больше нет. Агент признается, что до сих пор не может прийти в себя от шока.

По словам Орловой, родные пока не знают, что именно произошло. Дмитрий сообщил, что брат умер во сне. Окончательная причина не установлена: рассматривают сердечный приступ или другую внезапную патологияю, но точного ответа пока нет. Для близких это выглядит страшно — вечером все было нормально, утром его не стало.

Вадим никогда не жаловался на здоровье. Ни на боли, ни на усталость, ни на какие-то старые травмы. Напротив, он следил за собой и не запускал форму.

Орлова отмечает, что оба брата постоянно занимались спортом и держали себя в тонусе. Зал, тренировки, активный образ жизни — все это было частью их обычного режима. Именно поэтому внезапная смерть на фоне внешнего благополучия выглядит особенно жестокой и нелепой. Для родных и коллег это большая личная трагедия.

Вадим Смирнов прославился яркими образами в паре с братом-близнецом Дмитрием. Их часто снимали вместе: режиссеры охотно использовали харизму дуэта в ролях «братков», охранников и других фактурных персонажей. Эти типажи стали визитной карточкой братьев на экране.

Зрители хорошо знают их по популярным сериалам и фильмам. Братья Смирновы появлялись в «Убойной силе», «Улицах разбитых фонарей», «Литейном», во втором сезоне «Агента национальной безопасности». Они сыграли в «Антикиллере», комедиях «Тайский вояж Степаныча» и «Испанский вояж Степаныча», а также в проекте «Как я стал русским».

В ноябре в прокат вышел последний фильм с участием Вадима Смирнова — «Волчок». Для зрителей эта лента стала его прощанием с экраном.

