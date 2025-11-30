Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Российский актер Вадим Смирнов ушел из жизни в возрасте 53 лет. Сообщается, что он часто снимался вместе с братом-близнецом Дмитрием, их дуэт хорошо запомнился зрителям по ролям «братков» и других криминальных персонажей. О смерти актера пишет издание VOICE.

Стало известно, что Вадим Смирнов скончался в пятницу, 28 ноября. Новость о его уходе быстро разошлась по блогерской и зрительской среде, многие публично отреагировали на трагедию. Пользователи вспоминают, что могли и не знать имен актеров, но яркие образы в кожаных куртках засели в памяти надолго.

В соцсетях пишут, что братья Смирновы запомнились по ролям в криминальных сериалах и боевиках, где они воплощали на экране бандитов, киллеров и охранников. Один из комментариев признается, что смерть Вадима стала «печальной и неожиданной». Другие отмечают, что актер ушел слишком рано и что его персонажи были одними из самых фактурных в российских сериалах нулевых.

Кто-то из пользователей рассказал, что лично общался с Вадимом Смирновым в спортклубе и назвал его очень приятным собеседником и человеком.

Вадим Смирнов родился 13 марта 1972 года. В начале 90‑х получил профессиональное образование, в 1991 году окончив Нижегородское театральное училище. Именно оттуда начался путь в актерскую профессию, который в итоге привел его на экран.

Творческая биография Вадима была тесно связана с братом Дмитрием. Их тандем прославился благодаря ярким образам бандитов, киллеров и телохранителей, которые они играли на протяжении многих лет. В 1999 году братья впервые появились на телеэкране, дебютировав в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

После удачной работы в этом проекте Вадим и Дмитрий продолжили вместе сниматься в других сериалах и фильмах. Их можно было увидеть в «Агенте национальной безопасности‑2», «Убойной силе», «Училках в законе‑3», «Домашнем аресте». В полном метре они сыграли в картинах «Антикиллер», «Тайский вояж Степаныча», «Испанский вояж Степаныча», «Как я стал русским».

Последней совместной работой братьев стал фильм «Волчок». Премьера этой приключенческой комедии прошла на этой неделе в столичном киноцентре «Октябрь». В широкий прокат картина должна выйти 4 декабря, и зрители увидят Вадима Смирнова на экране уже посмертно — в одном из его последних образов.