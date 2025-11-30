Отпуск, неполный день и защита от переработок: какие гарантии есть у матерей маленьких детей

Если у женщины, которая устраивается на работу, есть ребёнок младше полутора лет, работодатель не может назначить ей испытательный срок. Это прямо запрещено, поэтому любые «попробуем три месяца, а там посмотрим» в такой ситуации идут мимо кассы. Об этом напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в комментарии RT.

Отдельная история — перерывы для кормления ребёнка. Работодатель обязан давать такие паузы минимум каждые три часа, продолжительность — не менее 30 минут. Если детей двое и больше, время на кормление увеличивается: перерывы должны длиться не меньше часа. Эти паузы можно присоединять к обеду или переносить на начало либо конец смены — например, уходить с работы раньше или приходить позже. При этом важный момент: все эти перерывы считаются рабочим временем и оплачиваются, а не вычитаются из зарплаты.

До достижения ребёнком возраста 1,5 года у работающей мамы есть ещё одна опция — подать заявление о переводе на другую должность. Новый труд не должен быть финансовым шагом назад: оплата должна быть не ниже средней зарплаты на прежнем месте в компании. То есть формальный «перевод» с урезанием дохода в таком случае незаконен.

Когда ребёнку исполняется от 1,5 до трёх лет, у матери появляется выбор. Она может оформить отпуск по уходу за ребёнком, сохранить за собой должность и при этом не выходить на работу. Другой вариант — не уходить в полный отпуск, а трудиться в режиме неполного рабочего дня или на дому. Это позволяет совмещать заботу о ребёнке и доход, подстраивая график под семейный ритм.

Дополнительные гарантии касаются формата занятости. Женщину с ребёнком младше трёх лет нельзя направлять на вахтовую работу — такие командировки для неё под запретом. Привлекать к ночным сменам, переработкам, работе в выходные и праздники можно только по её письменному согласию. То есть никакого «все выходят — и ты тоже» тут не работает: решение остаётся за мамой.

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В такой день особенно актуально вспомнить, что поддержка материнства — это не только открытки и поздравления, но и реальные трудовые гарантии, которыми можно и нужно пользоваться.