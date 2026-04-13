Полуфинал «Маски»: Ревва — Помидор, Пригожин — Контрабас, проект покинула Колибри

Первый полуфинал седьмого сезона шоу «Маска» (16+) на НТВ собрал на сцене шесть участников — Бобра, Жирафа, Колибри, Лягушку, Месяц и Суриката. Сурикат, напомним, в предыдущем выпуске лишился иммунитета, который тогда достался Снегирю.

Лягушка открыла полуфинал, появившись с пасхальной корзиной и устроив шуточный обмен яйцами с ведущим Вячеславом Макаровым. Сергей Лазарев поблагодарил участницу за торт, подаренный ему ранее, и признался, что его прежняя версия об Александре Урсуляк больше не кажется убедительной. Номер Лягушки — музыкальная мини‑история с «таксистом» в маске Киркорова — был поставлен на песню Ирины Аллегровой «Угонщица». Король эстрады остался в восторге, а жюри вновь разошлось в догадках: назывались Юлия Савичева, Марго, Саша Урсуляк, Светлана Светикова и Юлия Ковальчук.

Бобёр, приурочив своё появление ко Дню космонавтики, «прилетел» на сцену как ракета и преподнёс жюри мыло с памятными надписями. Лазарев предположил, что под маской может быть Зураб Матуа или Иван Абрамов. Исполнив «Я тебя рисую», Бобёр заставил судей спорить о том, кто поёт — мужчина или женщина. Тимур Родригез уверял, что слышит женский голос, и Валерия поддержала его, предположив Наталью Рагозину. Регина Тодоренко, напротив, увидела в образе Елену Воробей.

Затем на сцену вышла гостевая маска — Помидор. Киркоров сразу отметил, что походка напоминает манеру Сергея Пенкина. Версий было множество: Нюша, Яна Рудковская, Елена Воробей, Елена Север. Помидор исполнил A Sky Full of Stars группы Coldplay, устроив яркое шоу. Валерия даже предположила, что под маской может быть Надежда Бабкина, но в итоге остановилась на Игоре Саруханове. Регина назвала Сергея Жукова, а Киркоров — Артемия Лебедева. Однако под маской оказался Александр Ревва.

Колибри, переживающая уход Снегиря, выбрала для выступления композицию «Лети, перышко» и вновь продемонстрировала широкий диапазон. Жюри высоко оценило номер, но версии на этот раз предпочло не озвучивать.

Жираф, которому приписали сходство с Клавой Кокой, переключил внимание на подсказки и исполнил песню Филиппа Киркорова «Я не боюсь», заметно изменив вокальную манеру. Судьи услышали в нём Аниту Цой, Эдиту Пьеху, Полину Гагарину и Веру Вульф.

Второй гостевой маской стал Контрабас, внешне напоминавший колорадского жука. Он заявил, что является инструменталистом, а главный вопрос снова сводился к полу исполнителя. Контрабас выбрал «Арию мистера Икс». Лазарев сразу отметил, что участник не профессиональный певец, но номер в целом понравился жюри. Среди версий звучали имена Димы Журавлёва, Сергея Жукова, Александра Олешко, Алексея Чумакова, Аркадия Укупника, Надара Ревии и Гарика Мартиросяна. Вскоре маска раскрылась — под ней оказался Иосиф Пригожин. Валерия была ошеломлена: «Зараза!» — воскликнула она, глядя на супруга. «Опять неделю со мной разговаривать не будешь?» — пошутил продюсер.

В финальной дуэли сошлись Месяц и Сурикат. Месяц поздравил всех с праздником и исполнил лиричную версию хита Андрея Губина «Ночь», создав атмосферу сказки. Председатель жюри отметил, что выбор репертуара оказался безупречным. Судьи не стали озвучивать версии.

Сурикат, как всегда, вышел в отличном настроении и преподнёс жюри страусиные яйца. Его номер, The Prayer из репертуара Селин Дион и Андреа Бочелли, стал одним из самых впечатляющих. Участник исполнил партию сразу за двух артистов, чем поразил всех. Киркоров даже перешёл на «вы»: «Вы превзошли учителя и отца, я так не могу!» Остальные судьи также выразили восторг. Среди версий звучало имя Кирилла Остапова (Socrat).

По итогам голосования в номинацию попали Лягушка, Колибри и Месяц. Зрители спасли Месяц, а жюри предстояло выбрать между двумя участницами в зелёных костюмах. Решение принимал Филипп Киркоров, для которого эта роль всегда тяжела. В итоге маску сняла Колибри.

Под ней оказалась певица Зара — догадка, которую разделили все судьи. Заслуженная артистка России призналась, что участие в проекте стало для неё возвращением в детскую сказку: «Со мной начали происходить чудеса. Я не думала, что будет так волнительно». Она также поблагодарила Снегиря, покинувшего шоу раньше.

Впереди — последняя борьба за выход в финал и новое разоблачение. Совсем скоро станет ясно, кто остановится в шаге от развязки.