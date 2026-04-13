Изображение от wirestock на Freepik
Политика

Военкор Коц объяснил смысл пасхального перемирия

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Пасхальное перемирие на фронте оказалось не политическим шагом, а шансом спасти раненых и вернуть погибших. Речь идет о людях, которые сутками ждут помощи под огнем и не могут выбраться с позиций. Об этом написал военкор Александр Коц. 

«Зачем нужна эта пауза?» — такой вопрос звучит в сети все чаще. Скептики уверены: противник режим прекращения огня не соблюдает, значит и смысла нет.

Реклама

Но на передовой на это смотрят иначе. Там каждый день пишут родственники пропавших без вести. Там знают, как сложно доставить лекарства на позиции, где раненые неделями остаются без эвакуации. Иногда счет идет на часы.

Как поясняют военные, именно в такие короткие паузы удается вытащить «трехсотых» с передовой. Эвакуационные группы под прицелом дронов выносят раненых и забирают погибших. Кому-то сохраняют руку или ногу. Где-то семьи получают хоть какую-то определенность и возможность проститься.

Параллельно на позиции доставляют еду и медикаменты. Проводят ротацию бойцов, которые месяцами не выходили с передовой. Люди, истощенные и заросшие, сменяют друг друга, чтобы просто перевести дух.

Речь здесь не о переговорах и не о тактике. Как отмечает военкор, эта пауза — про другое. Про внутреннее понимание, ради чего все это происходит.

По его словам, перемирие не адресовано противнику или внешним силам. Это решение, которое показывает отношение к своим — раненым, погибшим, их семьям. Итог простой: на линии огня такие паузы — не слабость. Это возможность спасти тех, кто еще жив, и вернуть тех, кого уже не стало.

