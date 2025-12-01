Пятый сезон «Полярного» стартует на ТНТ: Витя Мясник спасает город и встречает взрослого сына

Зрители ТНТ уже сегодня, 1 декабря, снова окажутся в давно полюбившемся городе Полярный. В 20:00 канал показывает старт финального, пятого сезона одноимённой комедии, которую снимает кинокомпания 1-2-3 Production. Авторы обещают: будет и смех, и криминальные разборки, и подготовка к Новому году — всё, за что зрители когда-то полюбили «Полярный» (16+).

В новой главе жизнь Вити Мясника по традиции летит под откос и одновременно выходит на новый уровень. Герой запускает горнолыжный курорт с говорящим названием «Царь-Горы», рассчитывая поднять Полярный и превратить суровый северный город в туристическую точку. Но параллельно судьба подбрасывает ему сюрприз: Витя неожиданно узнаёт, что у него есть взрослый сын Максим. На этом подарки от прошлого не заканчиваются.

Из тюрьмы выходит бандит по кличке Барабуля. Этот человек напрямую связан с криминальной молодостью Мясника и явно не собирается тихо раствориться в снегах. Теперь Вите приходится одновременно спасать Полярный, выруливать семейную драму с внезапно объявившимся сыном и разбираться с опасным приветом из прошлого. Всё это происходит на фоне городской суеты и подготовки к Новому году. Вопрос только один: успеет ли бывший Мясник закрыть все долги до боя курантов или придётся надеяться на настоящее новогоднее чудо.

В пятом сезоне на экран возвращаются знакомые лица. Зрители снова увидят Михаила Пореченкова, Катерину Шпицу, Ивана Охлобыстина, Марию Кравченко, Яна Цапника, Светлану Листову, Карину Звереву, Филиппа Дьячкова, Жаргала Бадмацыренова и других артистов, уже ставших родными для поклонников сериала. К актёрской команде присоединятся Инга Оболдина, Олег Гаас, Кирилл Полухин и Игорь Ознобихин — новые герои добавят истории свежие линии и конфликты.

Атмосферу проекта в очередной раз обеспечили съёмки на реальном севере. Мария Кравченко, исполняющая роль Раисы Борисовны, вспоминает, что команда по традиции работала в Апатитах: актёры сознательно остаются верны тому региону, о котором рассказывают. По её словам, на площадке постоянно дул пронизывающий до костей ветер, а в ночные смены почти каждый раз накрывала пурга. Она называет это «настоящим сумасшествием», но подчёркивает: именно поэтому в кадре всё выглядит честно и «по‑народному». Говорить при таком морозе тяжело — лицо немеет, язык едва шевелится, но съёмочная группа всё выдержала.

Карина Зверева, играющая Анжелу, признаётся, что «Полярный» стал для неё своего рода колыбелью. Это проект, с которого начался её серьёзный путь в большом ансамбле известных и уже любимых зрителями актёров. Она радуется тому, что история дошла до пятого сезона: значит, зрители продолжают следить за судьбой героев, а сами персонажи за это время успели превратиться в одну большую семью. В этой условной семье появляются новые действующие лица, и, по словам актрисы, это только добавляет жизни и драйва. Работали, уверяет Зверева, очень весело и с азартом, а окончательный вердикт, как всегда, останется за аудиторией.

Финальный, пятый сезон комедийного сериала «Полярный» выходит уже сегодня в 20:00 на ТНТ. Для поклонников это шанс попрощаться с героями и увидеть, как Витя Мясник расплатится с прошлым, справится с новым отцовством и встретит Новый год — на своих «Царь-Горах» и в своём непростом, но родном Полярном.

Фото: ТНТ