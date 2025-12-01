Рождение трёх многодетных семей зарегистрировали в торжественной обстановке  Рязани 

В перинатальном центре Рязани к Дню матери устроили особый праздник для тех, у кого семья становится по‑настоящему большой. На базе учреждения прошла торжественная государственная регистрация рождения третьих детей сразу в трех рязанских семьях. С этого момента родители официально получили статус многодетных, а сами малыши — свои первые документы.

Организаторами церемонии выступили главное управление ЗАГС Рязанской области совместно с министерством здравоохранения региона. Формальный, казалось бы, момент — получение свидетельства о рождении — превратился в теплое семейное событие с поздравлениями, напутствиями и живыми эмоциями.

Почетных гостей у молодых родителей было немало. На регистрацию пришел заместитель председателя правительства Рязанской области, министр здравоохранения региона Александр Пшенников. Среди приглашенных был и ректор Рязанского государственного медицинского университета, депутат Рязанской областной Думы, а также сам многодетный отец Роман Калинин. Также на церемонии присутствовала начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

Роман Калинин выступил с поздравительным словом в адрес родителей, пожелав им и малышам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Такие торжественные регистрации для многодетных семей в регионе превращаются не только в юридическую формальность, но и в настоящий знак внимания к родителям, решившимся на третьего ребенка. Для многих это дополнительный стимул и ощущение, что их выбор и труд по воспитанию детей замечают и ценят.