Новый выпуск «Синей птицы» на канале «Россия» вновь удивит зрителей 

30 ноября в 18:00 на телеканале «Россия» выйдет второй эпизод нового сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» (0+). В течение недели зрители голосовали за участников первого выпуска, и в воскресенье узнают имя первого финалиста.

В состав жюри вошли народные артисты России: Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неёлова и Сергей Безруков. Ведущая программы Дарья Златопольская создает особую атмосферу, где молодой талант встречается с признанными мастерами.

Мацуев отмечает суровость конкурса: каждый номер — один дубль, без второй попытки, словно в настоящей концертной жизни, где ответственность – ключевое испытание.

Молодые участники справились с волнением и смогли очаровать жюри своим мастерством в премьере сезона. Например, 15-летний Кирилл Усов из Удмуртии признался, что мечтал о «Синей птице» давно и вдохновлялся конкурсом с экрана, для него участие — огромная радость.

Во втором выпуске зрителей ждут новые открытия: Калерия Логвиненко из Свердловской области исполнит «Гляжу в озёра синие» с оркестром, Ксения Буторина удивит спортивной гимнастикой под Tesla Boy, а Максим Головинский покажет виртуозность на балалайке. Андрей Гончаров представит сложнейшую прелюдию Рахманинова, а Полина Гуськова зарядит энергией народного танца под аккомпанемент оркестра имени Некрасова.

Решение о судьбе конкурсантов принимает не только жюри, но и зрители — голосование открыто до следующего воскресенья по московскому времени.

Победитель сезона получит «Перо Синей птицы» и денежный приз для развития таланта, а лучшие наставники — специальные гранты. Это шанс для молодых артистов заявить о себе на всю страну.

Фото: телеканал «Россия»