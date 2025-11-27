Новогодняя столица-2026
Политолог объяснил, почему победа банков с споре с маркетплейсами грозит социальным кризисом

Политолог Юрий Баранчик в своём телеграм-канале поднял вопрос, который в последнее время волнует большинство россиян — война между маркетплейсами и банками. 

Крупные российские банки хотят, чтобы законодатели обратили внимание на скидки, которые получают пользователи при оплате картами маркетплейсов. Банки опасаются, что такие схемы могут ограничить конкуренцию. Однако площадки и некоторые эксперты считают, что программы лояльности законны. Они приносят выгоду покупателям и соответствуют практике крупных банков.

Опрос ВЦИОМ показал, что 64% онлайн-покупателей считают предложение банков несправедливым и направленным против интересов клиентов. ФАС изучает спор, следя за соблюдением антимонопольного законодательства. Эксперты предупреждают: запрет может привести к росту цен и потере выгоды для миллионов россиян, усиливая контроль над платформенной экономикой. 

Баранчик предлагает взглянуть на проблему с «позиции рядового гражданина страны, который в массе своей беден и основная задача которого день прожить да ночь продержаться. Который ходит в Дикси и Пятерочку на скидки и покупает самогонный аппарат, чтобы даже на водку не тратиться — сахар пока обходится дешевле в пересчете на литр типовой продукции».  

— Победа банков в этой войне будет иметь не только частное экономическое значение, но и глобальное социально-психологическое. В первую очередь она ударит по рядовому обывателю, — уверен эксперт.

Он прогнозирует, что в случае победы в споре маркетплейсы поднимут цены, чтобы компенсировать свои финансовые потери, а платить за это придётся нам с вами — простым россиянам. 

— Беспристрастная оценка действий банков позволяет с высокой степенью вероятности предполагать, что сейчас они пытаются оказать конкурентное давление на маркетплейсы, применяя нерыночные меры недобросовестной конкуренции. В том числе с использованием административного ресурса и перехода в область политики. Ну, чисто как Трамп у нас отжимает Лукойл на внешних рынках, — пишет политолог. 

Юрий Баранчик считает, что в случае принятия поправок банки станут монополистами, что запрещено законом. 

— Совсем недавно банки, которые сейчас добиваются «ценовой оптимизации» за счёт маркетплейсов, пролоббировали отклонение законопроекта об обложении налогом сверхприбыли банковского сектора, — напоминает он. — По всей видимости, банкам мало того, что они получают прибыль с каждой покупки в офлайн магазине при оплате банковской картой через терминал продавца. Мало также того, что они получают прибыль при оплате товаров на маркетплейсах банковской картой в результате взимания комиссии за эквайринг в размере от 1,5% до 2,5% стоимости товара. Мало того, что они подмяли под себя секторы жилищного строительства, здравоохранения, образования и т.п., опутав страну своими кредитами, выдаваемыми под грабительские проценты.
При этом сами банки в своих «экосистемах» делают именно то, за что с пеной у рта критикуют маркетплейсы — тут тебе и чашечка кофе, и продажа смартфонов и т.д. и т.п. Тот же «Сбер» не просто банк, но ещё и «экосистема», включающая в себя, в том числе, функции, ранее однозначно входившие в зону ответственности кафе, магазинов, тех же маркетплейсов, что способствует внеконкурентному выдавливанию последних с рынка.

Баранчик уверен, что банкирам плевать на простых россиян, выживающих в тяжёлых условиях, так как — «Свой кошелёк, как известно, к телу ближе. И дороже».

