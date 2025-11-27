Политолог объяснил, почему победа банков с споре с маркетплейсами грозит социальным кризисом

Политолог Юрий Баранчик в своём телеграм-канале поднял вопрос, который в последнее время волнует большинство россиян — война между маркетплейсами и банками.
Крупные российские банки хотят, чтобы законодатели обратили внимание на скидки, которые получают пользователи при оплате картами маркетплейсов. Банки опасаются, что такие схемы могут ограничить конкуренцию. Однако площадки и некоторые эксперты считают, что программы лояльности законны. Они приносят выгоду покупателям и соответствуют практике крупных банков.
Опрос ВЦИОМ показал, что 64% онлайн-покупателей считают предложение банков несправедливым и направленным против интересов клиентов. ФАС изучает спор, следя за соблюдением антимонопольного законодательства. Эксперты предупреждают: запрет может привести к росту цен и потере выгоды для миллионов россиян, усиливая контроль над платформенной экономикой.
Баранчик предлагает взглянуть на проблему с «позиции рядового гражданина страны, который в массе своей беден и основная задача которого день прожить да ночь продержаться. Который ходит в Дикси и Пятерочку на скидки и покупает самогонный аппарат, чтобы даже на водку не тратиться — сахар пока обходится дешевле в пересчете на литр типовой продукции».
