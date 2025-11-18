На ТНТ выходит новый сезон народной комедии «Полярный»

1 декабря в 20:00 на ТНТ стартует новый сезон комедийного сериала «Полярный» (16+) производства 1-2-3 Production. В канун Нового года жизнь Вити Мясника (Михаил Пореченков) снова переворачивается с ног на голову: он открывает горнолыжный курорт «Царь-Горы», узнаёт, что у него есть взрослый сын Максим, а из тюрьмы выходит бандит по кличке Барабуля, с которым Витю связывает криминальное прошлое.

В этот раз герою придётся не просто спасать Полярный, а встретиться лицом к лицу с последствиями своей бурной молодости. Пока Витя мечется между новыми родственными открытиями и старыми врагами, городок готовится встретить Новый год. Успеет ли бывший Мясник решить все проблемы до боя курантов самостоятельно или все же придется надеяться на новогоднее чудо?

В ролях — Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Иван Охлобыстин, Мария Кравченко, Ян Цапник, Светлана Листова, Карина. Зверева, Инга Оболдина, Олег Гаас, Кирилл Полухин, Игорь Ознобихин, Филипп Дьячков, Жаргал Бадмацыренов и другие.

Сценарий написали Дмитрий Малина и Александр Балдин при участии Михаила Скокова и Евгения Кожевина, шоураннер проекта — Дмитрий Малина, исполнительный продюсер — Евгений Фёдоров.

Новый сезон «Полярного» создан командой, которая с самого начала формировала тон и атмосферу проекта. Генеральными продюсерами ТНТ выступили Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский. Со стороны 1-2-3 Production производство курировали Артем Михалков, Елена Торчинская, Николай Соломенцев и Владимир Шапошников. Креативное руководство со стороны телеканала осуществлял Александр Вялых, а продюсерскую группу составили Семён Щербович-Вечер, Ольга Кивер и Елизавета Анистарова. Режиссёром-постановщиком сезона стал Авет Оганесян, оператором — Дмитрий Стеценский, художником-постановщиком — Александр Глухов.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «“Полярный” — это сериал, который из локальной комедии про суровый север давно превратился в народный феномен: его цитируют, пересматривают, с ним ассоциируют зимние праздники. Новый сезон сохраняет фирменный юмор и энергию первых серий, но добавляет глубины — здесь Витя Мясник сталкивается со своим прошлым, и в этом столкновении есть и смех, и драма. “Полярный” — пример сериала, который год за годом доказывает: зритель ценит не громкие спецэффекты, а живое повествование, настоящих героев и хороший юмор. Это наш ответ на вопрос, как выглядит стабильность в индустрии».

Михаил Пореченков, актёр: «Я играю Витю Мясника уже шесть лет — и за это время он стал мне как родной. Уже родственник практически, которого я очень рад видеть, но желательно раз в год. Пятый сезон для нас — как встреча выпускников девяностых: кто-то выбился в люди, а кто-то до сих пор ходит в спортивках и кормит Тамагочи. Витя старается жить по-новому, но прошлое не сдаётся без боя. В этом сезоне его догоняют старые грехи, новые родственники и, как водится, обстоятельства, от которых даже на снегоходе не уедешь. «Полярный» для меня — это история про то, что бы ни происходило, главное — оставаться человеком. А уж если рядом есть друзья, родные и немножко юмора, то справиться можно с чем угодно».

Дмитрий Малина, креативный продюсер и автор сценария: «Вот так бывает: не успели оглянуться — а уже пятый сезон. Кто бы мог подумать об этом шесть лет назад? Меня иногда спрашивают: в чём секрет долголетия «Полярного»? Я думаю, дело в том, что мы искренне любим наших персонажей, и именно поэтому они вот уже в пятый раз отвечают нам взаимностью. А в этом сезоне их станет ещё больше. Не буду раскрывать все сюжетные секреты, скажу только, что вся наша новая «великолепная четвёрка» возникает из прошлого главного героя. Поэтому мы узнаем кое-что новое о Викторе Громове. Ну, а в целом всё по-прежнему: «Полярный» остаётся всё той же доброй комедией о выдуманном северном городке, жители которого взрослеют, влюбляются, перевоспитываются, впутываются в дурацкие истории и продолжают напоминать нам о том, что и на Севере можно согреться, если на душе тепло. У всего, конечно, может быть продолжение. Но, как мне кажется, путь главного героя в пятом сезоне подошёл к концу. Хотя никогда не говори «никогда». Так что поживём — увидим»