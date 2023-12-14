Двое подростков 12 и 14 лет вломились в дом к 83-летней жительнице одного из сел в Новосибирской области, пишет KF.

Злоумышленники требовали у пожилой женщины деньги, запугивали и угрожали ей. В итоге она не могла ответить им и лишь только тихо плакала в сторонке. При этом пенсионерка не стала обращаться в полицию.

Вскоре сами похвастались видео с издевательствами над беззащитной перед приятелями. Тогда же его увидели и родственники пенсионерки, которые обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.