Четверг, 14 декабря, 2023
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Новосибирские подростки вломились в дом к пенсионерке и издевались над ней

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Двое подростков 12 и 14 лет вломились в дом к 83-летней жительнице одного из сел в Новосибирской области, пишет KF.

Злоумышленники требовали у пожилой женщины деньги, запугивали и угрожали ей. В итоге она не могла ответить им и лишь только тихо плакала в сторонке. При этом пенсионерка не стала обращаться в полицию.

Вскоре сами похвастались видео с издевательствами над беззащитной перед приятелями. Тогда же его увидели и родственники пенсионерки, которые обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

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