Ночной клуб в Рязани прокомментировал сообщения о проведении ЛГБТ-вечеринки

Рязанский ночной клуб Freedom concert hall не имеет отношения к организации ЛГБТ-вечеринки, о которой сообщалось в СМИ. Соответствующий комментарий появился на странице заведения ВКонтакте.

Ранее СМИ сообщили, что во время гей-вечеринки в Рязани сотрудники полиции провели задержания. Официальные комментарии по этому поводу не давались.

Администрация клуба отметила: площадка открыта для проведения различных мероприятий — от частных до крупных концертов.

— ЛГБТ-вечеринка носила частный характер, к её организации площадка отношения не имеет, — говорится в сообщении.

Организаторы вечера заявили администрации клуба, что проводят частный корпоратив. С сотрудником, который не проверил концепцию мероприятия, провели беседу.

Представители Freedom concert hall заявили, что не занимаются пропагандой ЛГБТ и распространением наркотиков, клуб действует в рамках законодательства РФ.

Клуб располагается на Заводском проезде.

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