Ночью в Рязани чистили дороги и обрабатывали тротуары

В ночь с 12 на 13 февраля Дирекция благоустройства и подрядчики вывозили снег на улицах Кольцова (участок от улицы Сеной до улицы Соборной), Краснорядская (участок от улицы Горького до улицы Маяковского), Парковочная зона № 119 (улица Краснорядская), дорога за сквером на площади Ленина, Зубковой (участок от «Автодома» до перекрестка с круговым движением, в обратном направлении до улицы Тимакова), Кирпичного завода (участок от разворотного круга общественного транспорта до дома № 23), Московское шоссе (от ТЦ «Премьер» до Приокского путепровода, одна сторона), Дзержинского, Интернациональная (участок от поликлиники до прокуратуры Московского района), Грибоедова (участок от улицы Свободы до улицы Вознесенской, одна сторона), скверы на площади Ленина, площадь Димитрова, Ленина (участок от Театральной площади до улицы Соборной), Соборная (участок от улицы Ленина до Кремлевского вала, в обратном направлении — до музейного центра РИАМЗ), Первомайский проспект (участок от площади Ленина до площади Победы, одна сторона).

Грейдирование выполнялось на улицах Соборная, Ленина, Первомайский проспект, площадь Димитрова.

Дороги подметали во всех районах города. Для обработки от гололеда использовано 258 кубических метров песко-соляной смеси.

Ночью вывозили снег с путепровода на Куйбышевском шоссе. Обрабатывали остановки и пешеходные переходы на улицах Дзержинского, Гагарина, Черновицкая, Октябрьская, Березовая, Ленинского Комсомола, Высоковольтная. Тротуары посыпали на улицах Новоселов, Советской Армии, Зубковой, улице и бульваре Есенина, Касимовское шоссе, Октябрьская, Княжье поле, Станкозаводская, Семчинская, Интернациональная, Циолковского, улица и площадь Ленина, Почтовая, Соборная, Первомайский проспект, площадь Победы, Свободы, Полонского.

Особое внимание уделялось обработке противогололедными реагентами остановок общественного транспорта. Также администрация города Рязани обратилась в Госжилинспекцию с просьбой об усилении контроля уборки дворовых территорий.

13 февраля работы по вывозу снега будут проводиться на улицах Соборная и Сенная. Дирекция благоустройства обращается к автолюбителям с просьбой отнестись с пониманием к проводимым работам и не препятствовать движению спецтехники.

Об этом сообщила администрация Рязани.