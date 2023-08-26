Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»

25 августа в рамках VI Международного форума древних городов в Верхнем городском саду состоялся концерт Нижегородского губернского оркестра.

Под чутким управлением художественного руководителя Евгения Петрова оркестр, состоящий преимущественно из духовых инструментов, увлёк присутствующих в мир изящной романтичной музыки, добрых песен о любви и зажигательных ритмов.

В исполнении вокалистов оркестра прозвучали песни «Кукушка», «Моя Россия», «Нижегородская земля», «Маленький российский городок», «Ландыши», «Королева красоты» и другие. Пёстрых красок в концерт добавляли хореографические номера, поставленные балетом оркестра: безумно очаровательные и улыбчивые артистки раз за разом вызывали восторженные возгласы «браво» у публики.