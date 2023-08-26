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Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»

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25 августа в рамках VI Международного форума древних городов в Верхнем городском саду состоялся концерт Нижегородского губернского оркестра.

Под чутким управлением художественного руководителя Евгения Петрова оркестр, состоящий преимущественно из духовых инструментов, увлёк присутствующих в мир изящной романтичной музыки, добрых песен о любви и зажигательных ритмов.

В исполнении вокалистов оркестра прозвучали песни «Кукушка», «Моя Россия», «Нижегородская земля», «Маленький российский городок», «Ландыши», «Королева красоты» и другие. Пёстрых красок в концерт добавляли хореографические номера, поставленные балетом оркестра: безумно очаровательные и улыбчивые артистки раз за разом вызывали восторженные возгласы «браво» у публики.

— Нам очень приятно быть в вашем городе. Спасибо за возможность приехать и выступить, — поблагодарил рязанцев Евгений Петров.

Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»
Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»
Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»
Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»
Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»
Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»
Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»
Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»

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