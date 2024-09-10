Никулины готовы выплатить компенсацию семье погибшего на Московском шоссе мальчика

Адвокат Роман Никулин готов выплатить компенсацию семье погибшего в ДТП на Московском шоссе Рязани 5-летнего ребёнка. Об этом юрист сообщил порталу YA62.ru.
По данным СМИ, за рулём автомобиля находился сын адвоката Константин Никулин.
Адвокат рассказал журналистам, что связался с семьёй мальчика.
По его словам, Константин находится в шоковом состоянии. Он приехал к двум девушкам, поздравить с днём рождения, ему налили выпить.
Никулин-старший рассказывает, что сын спортсмен, выпивал редко.
Ранее мать погибшего мальчика попросила откликнуться очевидцев аварии.