Никулины готовы выплатить компенсацию семье погибшего на Московском шоссе мальчика

Адвокат Роман Никулин готов выплатить компенсацию семье погибшего в ДТП на Московском шоссе Рязани 5-летнего ребёнка. Об этом юрист сообщил порталу YA62.ru.

По данным СМИ, за рулём автомобиля находился сын адвоката Константин Никулин.

Адвокат рассказал журналистам, что связался с семьёй мальчика.

— Они не возражают против материальной помощи. Сейчас решается этот вопрос, — отметил Никулин-старший.

По его словам, Константин находится в шоковом состоянии. Он приехал к двум девушкам, поздравить с днём рождения, ему налили выпить.

Никулин-старший рассказывает, что сын спортсмен, выпивал редко.

— Вот девушки на дне рождения ему там налили. Потом он говорит, что уже ничего не помнит, — цитирует юриста Ya62.ru.

Ранее мать погибшего мальчика попросила откликнуться очевидцев аварии.