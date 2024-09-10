Мама погибшего в ДТП 5-летнего рязанца ищет очевидцев аварии на Московском шоссе

Мама 5-летнего рязанца, погибшего в результате аварии с нетрезвым водителем на Московском шоссе, ищет очевидцев ДТП. Пост женщина разместила в соцсетях.

Женщина просит поделиться любой информацией, включая записи с видеорегистратора.

— Этот негодяй не должен остаться безнаказанным. Никакой отец адвокат и мама не спасут его, — пишет рязанка.

Мать оставила телефон для связи. Номер: 89511002353.

По данным ГИБДД, авария случилась в пятницу, 6 сентября, в 13 часов напротив дома № 21 по Московскому шоссе Рязани. 34-летний нетрезвый водитель автомобиля «Мазда» врезался в «Ладу Калину» под управлением 30-летнего жителя Рязанского района. После удара «Калина» столкнулась с «Ладой Вестой» 57-летнего жителя города Рязани.

Пострадали водитель «Калины», 5-летний пассажир, 63-летняя пассажирка «Весты». Ребёнка доставили в реанимацию, в течение суток маленький пациент скончался.

В отношении 34-летнего водителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ. По решению суда 9 сентября он арестован на 2 месяца.