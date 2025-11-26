Новогодняя столица-2026
Волонтеры Рязанской НПК привезли зубрам в Окский заповедник 3 тонны сочных кормов

Алексей Самохин

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в структуру «Роснефти») провела традиционную экологическую акцию «Покорми зубра» в Окском государственном природном биосферном заповеднике.

Волонтеры компании доставили в питомник около трёх тонн сочных кормов — яблок, моркови, тыквы, кабачков и картофеля. Эти продукты особенно важны зимой, когда зубрам трудно находить свежие растения.

Окский заповедник более полувека участвует в международной программе по восстановлению кавказско-беловежской популяции зубра — древнего вида парнокопытных, внесённого в Красную книгу России. Сохранение его численности остаётся одной из главных задач питомника.

Сейчас в заповеднике обитают 36 зубров, включая шесть детёнышей, появившихся на свет в этом году. Недавно десять животных были переданы в Мордовский заповедник для расширения популяции.

Специалисты рассказали волонтёрам о правилах ухода за животными и особенностях их питания. Взрослый зубр за сутки съедает до 45 килограммов пищи, а зимой в рацион включают больше корнеплодов и веточных кормов, чтобы поддерживать силу и здоровье животных.

Участники акции посетили Музей природы, где представлены почти 200 экспонатов мещерской фауны, звуки леса и интерактивные диорамы. С помощью мультимедийных панелей волонтёры совершили виртуальную прогулку по заповеднику, увидели ландшафты, водоёмы и редкие виды флоры и фауны.

Рязанская НПК сотрудничает с Окским заповедником уже более 25 лет. Компания помогает закупать корма, поддерживает издание научных сборников сотрудников, а также способствует развитию инфраструктуры заповедника.

При поддержке предприятия были отремонтированы музей и визит-центр, закуплены шесть снегоходов и моторное судно для патрулирования территории и борьбы с браконьерством. Совместно с экологами заповедника нефтяники регулярно проводят открытые уроки для школьников и студентов, приобщая молодёжь к заботе о природе.

