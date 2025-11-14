В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной

В Рязани завершён ремонт улицы Тепличной, который проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватили участок протяжённостью 660 метров — от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского.

В ходе благоустройства подрядная организация выполнила комплекс работ: было полностью заменено асфальтобетонное покрытие как на проезжей части, так и на парковочных карманах. Кроме того, строители восстановили основание дорожного полотна, что обеспечит его долговечность, а также установили новые дорожные знаки и нанесли свежую разметку.

Ремонт Тепличной стал частью масштабной программы по обновлению городской дорожной сети. С начала года в Рязани уже приведено в порядок 13 участков дорог общей протяженностью почти 9 километров. Эти мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения и комфорта для жителей города.