У школы №22 в Рязани завершается благоустройство спортплощадки

Алексей Самохин

В Рязани подходит к завершению обустройство новой многофункциональной спортивной площадки на территории школы №22. Ход и качество выполненных работ проверили первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев, начальник управления образования и молодежной политики администрации города Татьяна Сарычева и директор школы Ольга Крутова. На месте также присутствовали представители подрядной организации, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Площадка оборудована травмобезопасным резиновым покрытием, что позволяет безопасно проводить занятия физкультурой и игры на свежем воздухе. Здесь можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол. Помимо этого, на территории появились турники и уличные тренажёры, а беговые дорожки получили новое покрытие.

Как отметили в администрации, в ближайшее время завершится благоустройство прилегающей территории. Когда установится подходящая погода, на покрытии нанесут игровую разметку.

Работы проводятся по программе поддержки местных инициатив. Это значит, что сам проект стал результатом совместного решения жителей и администрации.

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

В Рязани объявили о повышенных выплатах контрактникам

В Рязанской области существенно повышена единовременная выплата для военнослужащих по контракту.

В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной

Работы охватили участок протяжённостью 660 метров — от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского.

Рязанским школьникам рассказали о безопасности на железной дороге

В мероприятии приняли участие 120 учащихся школы №76.

Чиновники высказались об отключении мобильного интернета в Рязани

В последнее время в России действует новый механизм безопасности, который временно блокирует мобильный интернет при возникновении угрозы атаки беспилотников.

Госавтоинспекция проведёт масштабные рейды в Рязанской области

Полицейские будут выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД.

МТС расширила гигабитную сеть в Рязани и Дядьково

Возможность подключения к высокоскоростному интернету получили жители целого ряда адресов.

Рязанцам рассказали, как избежать переплат за ЖКУ 

Если платить вовремя, пени начисляться не будут. Платёж необходимо сделать до 10-го числа месяца, идущего за расчётным периодом.

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...

Андрей Кашаев возглавил «Клуб директоров» 

Клуб, объединяющий директоров образовательных организаций, создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента России.

Рязанские школьники прошли «Лестницу к успеху» с сотрудниками РНПК

В Рязани прошел двухдневный профориентационный семинар «Лестница к успеху» для учеников 9–11 «Роснефть-классов» школы №43. Организаторами выступили сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в структуру НК «Роснефть».

Центробанк включит в список мошеннических схем переводы самому себе через СБП

Регулятор планирует отслеживать ситуации, когда человек переводит значительную сумму со счета в одном банке на свой же счет в другом — именно через СБП.

Педагоги Рязанской области приняли участие в интенсиве для наставников Научных клубов Первых

Участие приняли 200 победителей конкурса наставников Научных Клубов Первых из 30 регионов Российской Федерации.

Рязанских управленцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России. Команда»

Стартовал приём заявок на новый сезон конкурса «Лидеры России».

В T2 запустили сразу пять полезных сервисов, чтобы рязанцы оставались на связи в любых условиях

Этой осенью оператор T2 открыл для жителей Рязанской области новые возможности и предложил скидку до 100% на действующие тарифы. Все это поможет клиентам оставаться на связи даже в зонах ограничения мобильного интернета.