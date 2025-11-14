У школы №22 в Рязани завершается благоустройство спортплощадки

В Рязани подходит к завершению обустройство новой многофункциональной спортивной площадки на территории школы №22. Ход и качество выполненных работ проверили первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев, начальник управления образования и молодежной политики администрации города Татьяна Сарычева и директор школы Ольга Крутова. На месте также присутствовали представители подрядной организации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадка оборудована травмобезопасным резиновым покрытием, что позволяет безопасно проводить занятия физкультурой и игры на свежем воздухе. Здесь можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол. Помимо этого, на территории появились турники и уличные тренажёры, а беговые дорожки получили новое покрытие.

Как отметили в администрации, в ближайшее время завершится благоустройство прилегающей территории. Когда установится подходящая погода, на покрытии нанесут игровую разметку.

Работы проводятся по программе поддержки местных инициатив. Это значит, что сам проект стал результатом совместного решения жителей и администрации.