Рязанцы вновь сообщили об отключении мобильного интернета 

Вечером в воскресенье, 16 ноября, в Рязани вновь отключился мобильный интернет. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Ранее в городе и области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Отсутствие мобильного интернета в Рязани вызывает неудобства, так как для горожан сейчас «это часть текущей реальности». Об этом ранее написали в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова представители Минцифры региона.

В таких ситуациях работает «белый список» сайтов — перечень социально значимых ресурсов, которые остаются доступными даже при отключении интернета.​