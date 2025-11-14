Чиновники высказались об отключении мобильного интернета в Рязани

Отсутствие мобильного интернета в Рязани вызывает неудобства, так как для горожан сейчас «это часть текущей реальности». Об этом написала в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова представители Минцифры региона.

Чиновники напомнили, что интернет отключается по решение компетентных органов для обеспечения безопасности.

— При этом доступ к основным онлайн-сервисам сохраняется. Работают Госуслуги, MAX, Rutube, сайты операторов, маркетплейсов и другие социально значимые ресурсы. Список таких сервисов будет расширяться, — говорится в сообщении.

В последнее время в России действует новый механизм безопасности, который временно блокирует мобильный интернет при возникновении угрозы атаки беспилотников. Решение о его запуске принимают представители специальных служб. Жители Рязани уже столкнулись с проблемой 10 ноября, когда у многих пользователей мобильный интернет пропал практически на сутки.

В таких ситуациях работает «белый список» сайтов — перечень социально значимых ресурсов, которые остаются доступными даже при отключении интернета.​