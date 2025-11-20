Четверг, 20 ноября, 2025
0.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиСпорт

Ещё 8 известных лыжников и биатлонистов готовы участвовать в «Гонке чемпионов» в Рязани

Алексей Самохин
Фото: vk.com/gonkatechnonicol

Состав первого в 2026 году лыжно-биатлонного старта «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» пополнился еще восемью известными спортсменами. К участию в борьбе за призовой фонд в 14 млн ₽ уже готовы лыжники Савелий Коростелёв, Екатерина Никитина, Евгения Крупицкая, Павел Соловьев и биатлонисты Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Ирина Казакевич и Елизавета Бурундукова (Каплина). Для болельщиков это означает еще более плотную конкуренцию и по‑настоящему насыщенный стартовый лист.​

Ранее участие в гонке подтвердили Александр Терентьев, Татьяна Сорина, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Денис Спицов, Наталия Шевченко, Артём Мальцев, Антон и Динара Смольские, Дарья Непряева и целый ряд других ведущих спортсменов. Окончательный список участников организаторы представят в декабре, так что интрига вокруг финального состава сохраняется.​

Где и когда пройдет гонка

Вторая «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» состоится в Рязанской области на стадионе «Алмаз» под Рязанью 3 и 4 января 2026 года. Формат соревнований смешанный: в одном турнире соединяются лыжные гонки и биатлон, что делает состязание зрелищным и динамичным. Организаторами выступают Союз биатлонистов России и Федерация лыжных гонок России при поддержке титульного спонсора – компании ТЕХНОНИКОЛЬ и губернатора Рязанской области.​

Читайте также  ХК «Рязань-ВДВ» завершил серию домашних матчей победой над «Алтаем»

Событие включено в официальный календарь федерального проекта «Рязань – новогодняя столица 2026». В 2025 году Рязань отметила 930‑летие и завершает год в статусе новогодней столицы масштабной праздничной программой для гостей со всей страны. На этом фоне «Гонка чемпионов» становится одним из центральных спортивных акцентов зимних каникул.​

Что говорят организаторы

Совладелец и управляющий партнер компании ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников подчеркивает, что участие звезд мирового уровня и перспективных спортсменов – большой подарок для болельщиков и туристов, выбравших Рязань для новогоднего отдыха. По его словам, гонка создаст атмосферу спортивного азарта и вдохновит зрителей на более активный и здоровый образ жизни.​

Он отмечает, что непредсказуемость борьбы и особый формат соревнований обещают зрителям на трибунах по‑настоящему яркие впечатления. Организаторы рассчитывают, что сочетание высокого уровня участников и необычной схемы стартов сделает турнир одним из самых запоминающихся зимних событий сезона.​

Соревнование пройдет в два дня и в два этапа. 3 января состоится квалификация, по итогам которой будут отобраны 10 команд, каждая в составе: лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка. На следующий день, 4 января, эти смешанные квартеты разыграют между собой призовой фонд в размере 14 млн ₽.​

Читайте также  ХК «Рязань-ВДВ» завершил серию домашних матчей победой над «Алтаем»

Для зрителей это означает постоянную смену лидеров, резкие повороты сюжета и высокую плотность борьбы на каждом этапе дистанции.​

Что ждет зрителей и болельщиков

Организаторы готовят для гостей не только спортивное шоу, но и насыщенную развлекательную программу. Зрителей ждут автограф‑сессии с именитыми спортсменами, а также дополнительные активности, которые превратят визит на стадион в полноценный зимний праздник.​

До конца ноября билеты на «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонку чемпионов» можно приобрести на официальном сайте события со скидкой 15%. 

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Культура и события

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Власти подчёркивают: повода для паники нет, ситуация находится под полным контролем оперативных служб, которые продолжают работать на местах.
Читайте также

ХК «Рязань-ВДВ» завершил серию домашних матчей победой над «Алтаем»

Спорт

ХК «Рязань» подписал нападающего Морозова, проведшего 394 матча в КХЛ

Главные новости

Рязанцы завоевали медали чемпионатов мира по единоборствам

Главные новости

БК «Рязань» одержал две крупные победы на своем паркете

Спорт

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче

Спорт

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над питерским «Динамо»

Спорт