Ещё 8 известных лыжников и биатлонистов готовы участвовать в «Гонке чемпионов» в Рязани

Состав первого в 2026 году лыжно-биатлонного старта «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» пополнился еще восемью известными спортсменами. К участию в борьбе за призовой фонд в 14 млн ₽ уже готовы лыжники Савелий Коростелёв, Екатерина Никитина, Евгения Крупицкая, Павел Соловьев и биатлонисты Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Ирина Казакевич и Елизавета Бурундукова (Каплина). Для болельщиков это означает еще более плотную конкуренцию и по‑настоящему насыщенный стартовый лист.​

Ранее участие в гонке подтвердили Александр Терентьев, Татьяна Сорина, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Денис Спицов, Наталия Шевченко, Артём Мальцев, Антон и Динара Смольские, Дарья Непряева и целый ряд других ведущих спортсменов. Окончательный список участников организаторы представят в декабре, так что интрига вокруг финального состава сохраняется.​

Где и когда пройдет гонка

Вторая «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» состоится в Рязанской области на стадионе «Алмаз» под Рязанью 3 и 4 января 2026 года. Формат соревнований смешанный: в одном турнире соединяются лыжные гонки и биатлон, что делает состязание зрелищным и динамичным. Организаторами выступают Союз биатлонистов России и Федерация лыжных гонок России при поддержке титульного спонсора – компании ТЕХНОНИКОЛЬ и губернатора Рязанской области.​

Событие включено в официальный календарь федерального проекта «Рязань – новогодняя столица 2026». В 2025 году Рязань отметила 930‑летие и завершает год в статусе новогодней столицы масштабной праздничной программой для гостей со всей страны. На этом фоне «Гонка чемпионов» становится одним из центральных спортивных акцентов зимних каникул.​

Что говорят организаторы

Совладелец и управляющий партнер компании ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников подчеркивает, что участие звезд мирового уровня и перспективных спортсменов – большой подарок для болельщиков и туристов, выбравших Рязань для новогоднего отдыха. По его словам, гонка создаст атмосферу спортивного азарта и вдохновит зрителей на более активный и здоровый образ жизни.​

Он отмечает, что непредсказуемость борьбы и особый формат соревнований обещают зрителям на трибунах по‑настоящему яркие впечатления. Организаторы рассчитывают, что сочетание высокого уровня участников и необычной схемы стартов сделает турнир одним из самых запоминающихся зимних событий сезона.​

Соревнование пройдет в два дня и в два этапа. 3 января состоится квалификация, по итогам которой будут отобраны 10 команд, каждая в составе: лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка. На следующий день, 4 января, эти смешанные квартеты разыграют между собой призовой фонд в размере 14 млн ₽.​

Для зрителей это означает постоянную смену лидеров, резкие повороты сюжета и высокую плотность борьбы на каждом этапе дистанции.​

Что ждет зрителей и болельщиков

Организаторы готовят для гостей не только спортивное шоу, но и насыщенную развлекательную программу. Зрителей ждут автограф‑сессии с именитыми спортсменами, а также дополнительные активности, которые превратят визит на стадион в полноценный зимний праздник.​

До конца ноября билеты на «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонку чемпионов» можно приобрести на официальном сайте события со скидкой 15%.