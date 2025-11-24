Рязанцы рассказали о «школьниках под веществами» в Лесопарке

Жители Рязани пожаловались на асоциальное поведение трёх школьников на территории Лесопарка. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора сообщения, «трое обдолбанных школьниковов-беспризорников орали, бросали строительные доски (предназначенные для строительства экотропы) в ручей и на замечания ответили, что ничего не боятся».

Дети отвечали взрослым, что им все равно, обратятся ли они в полицию.

«Один молодой человек культурно попросил их уйти оттуда. Они побежали хулиганить дальше. Зацеплялись за детский паровоз сзади и лезли на крышу. По их поведению было видно, что они под воздействием каких-то веществ», — пишет автор поста.

Рязанка интересуется, куда можно обратиться в подобных случаях.