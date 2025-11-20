Обломки БПЛА будут уничтожать сегодня в Рязани с перекрытием движения транспорта

После ночной атаки беспилотников в Рязани в светлое время суток запланированы работы по обезвреживанию и последующему уничтожению обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Из‑за этих работ временно ограничат движение автотранспорта в районе Московского шоссе, а также запретят доступ и проход граждан к ряду городских объектов.

Власти подчёркивают: повода для паники нет, ситуация находится под полным контролем оперативных служб, которые продолжают работать на местах.

Ограничения для горожан и важный запрет

Жителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям и соблюдать указания спецслужб и дорожных служб.

Отдельно напоминают: в регионе введён запрет на публикацию фото и видео последствий террористических атак, поэтому выкладывать в сеть кадры с места падения обломков или работы спецслужб нельзя.

Как действовать, если вы увидели обломок

Главное правило для жителей: к обломкам беспилотников подходить нельзя ни при каких обстоятельствах.

Если вы заметили фрагмент БПЛА, нужно немедленно отойти от него минимум на 100 метров, не трогать, не пытаться рассматривать или фотографировать.

После того как вы отошли на безопасное расстояние, необходимо сразу же позвонить по номеру 112 и сообщить о находке, указав как можно точнее место обнаружения.

Что произошло в Рязани

Рано утром в четверг, 20 ноября, министерство обороны России сообщило об уничтожении над Рязанской областью 16 беспилотников самолётного типа.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о падении обломков беспилотников в нескольких районах Рязани. На территории рязанского предприятия после падения обломков произошло возгорание.