Четверг, 20 ноября, 2025
-2.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Алексей Самохин

В ночь на четверг, 20 ноября, над территорией Рязанской области средствами ПВО и РЭБ были уничтожены вражеские БПЛА. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. 

По словам главы региона, на одном из предприятий после падения обломков беспилотника начался пожар, на месте находятся сотрудники оперативных служб. 

Также сообщается о падении обломков в нескольких районах Рязани. Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 

Сегодня днём будут уничтожать остатки БПЛА. Рязанцев просят не приближаться к ним и сообщать об опасных находках по номеру 112.

Также Павел Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

Читайте также  Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Главные новости

Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, пожар потушен

По предварительным данным, люди не пострадали. Размер ущерба оценивают эксперты. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Читайте также

Обломки БПЛА будут уничтожать сегодня в Рязани с перекрытием движения транспорта

Происшествия

16 беспилотников сбиты над Рязанской областью — Минобороны  

Происшествия

Ночная угроза атаки беспилотников объявлена в Рязанской области

Происшествия

Посетитель кафе в Шацке угрожал ножом работнику из-за косого взгляда

Происшествия

В центре Рязани сбили человека

Происшествия

Десятки домов остались без отопления и горячей воды в Рязани

Происшествия