Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

В ночь на четверг, 20 ноября, над территорией Рязанской области средствами ПВО и РЭБ были уничтожены вражеские БПЛА. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, на одном из предприятий после падения обломков беспилотника начался пожар, на месте находятся сотрудники оперативных служб.

Также сообщается о падении обломков в нескольких районах Рязани. Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали.

Сегодня днём будут уничтожать остатки БПЛА. Рязанцев просят не приближаться к ним и сообщать об опасных находках по номеру 112.

Также Павел Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.