16 беспилотников сбиты над Рязанской областью — Минобороны  

Рано утром в четверг, 20 ноября, министерство обороны России сообщило об уничтожении над Рязанской областью 16 беспилотников самолётного типа.

Всего по данным военного ведомства над РФ было уничтожено и перехвачено силами ПВО 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего в Воронежской (18), Рязанской (16) и Белгородской (14) областях.

7 БПЛА уничтожены в Тульской, 4 — в Брянской, 3 — в Липецкой, 2 — в Тамбовской областях, ещё один — в Крыму.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о падении обломков беспилотников в нескольких районах Рязани. На территории рязанского предприятия после падения обломков произошло возгорание.