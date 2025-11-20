Четверг, 20 ноября, 2025
16 беспилотников сбиты над Рязанской областью — Минобороны  

Алексей Самохин
Рано утром в четверг, 20 ноября, министерство обороны России сообщило об уничтожении над Рязанской областью 16 беспилотников самолётного типа. 

Всего по данным военного ведомства над РФ было уничтожено и перехвачено силами ПВО 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего в Воронежской (18), Рязанской (16) и Белгородской (14) областях. 

7 БПЛА уничтожены в Тульской, 4 — в Брянской, 3 — в Липецкой, 2 — в Тамбовской областях, ещё один — в Крыму. 
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о падении обломков беспилотников в нескольких районах Рязани. На территории рязанского предприятия после падения обломков произошло возгорание.

Читайте также  Силы ПВО сбили 31 БПЛА над 8 регионами РФ, угроза в Рязани снята

Происшествия