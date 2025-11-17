Понедельник, 17 ноября, 2025
3.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиКультура и события

В Рязани пройдет музыкально-поэтический концерт «Тайна Розы»

30 ноября Рязанский музыкальный театр приглашает на уникальное музыкально-поэтическое шоу «Тайна Розы» (16+) от поэтессы Елены Корнеевой. Вас ждет путешествие в эпоху благородных рыцарей и прекрасных дам, где царит атмосфера страсти, подвигов и всепоглощающей любви.

Вы услышите проникновенную поэзию Яны Чернявской (Снежный Рыцарь) с её искренностью, мистикой и философской мыслью. Марина Степанова подарит магию вокала, а бархатный баритон Алексея Еманова исполнит «Мистический реквием». Елизавета Павлова представит авторские песни на стихи Елены Корнеевой (Белый Ангел), которые подарят ощущение космической энергии и свободы.

Гостей ждут приятные сюрпризы: розыгрыш призов, выставка эксклюзивных кованых изделий мастера Никиты Рязанского и профессиональная фотосессия в специальной романтической фотозоне.

Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей прекрасного. Билеты можно приобрести на официальном сайте.

