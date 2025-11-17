Рязанский русский народный хор вернулся с гастролей по Русскому Северу

С 4 по 14 ноября Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова находился в удивительном путешествии навстречу суровым ветрам, трескучим морозам и невероятной красоте Русского Севера. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской филармонии.

Гастроли коллектива прошли в рамках федеральной программы «Мы – Россия».

Артисты представили программу «Песня не знает границ!» в семи населённых пунктах Республики Коми (с. Объячево, с. Визинга, г. Сыктывкар), Архангельской (г. Котлас и Коряжма) и Вологодской областях (г. Великий Устюг) и исполнили лучшие номера из репертуара коллектива: популярные русские народные песни, фольклор рязанской земли, песни А. Аверкина «На побывку едет молодой моряк», «Песня не знает границ» и песни известных российских композиторов на стихи С. Есенина, песни военных лет, хореографические номера.

«Мы представим зрителю уникальные знания, связанные с культурой исполнения Рязанского фольклора, Есенинской лирики и народными промыслами Рязанской области», — рассказала накануне гастролей художественный руководитель РГАРНХ Светлана Сухова.

Рязанский хор подарил Северу свои песни, а увёз с собой частицу его величавой, молчаливой души, его стойкости и его безграничной любви.