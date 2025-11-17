Понедельник, 17 ноября, 2025
3.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиКультура и события

Рязанский русский народный хор вернулся с гастролей по Русскому Северу

Алексей Самохин
Фото предоставлено Рязанской филармонией

С 4 по 14 ноября Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова находился в удивительном путешествии навстречу суровым ветрам, трескучим морозам и невероятной красоте Русского Севера. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской филармонии. 

Гастроли коллектива прошли в рамках федеральной программы «Мы – Россия». 

Артисты представили программу «Песня не знает границ!» в семи населённых пунктах Республики Коми (с. Объячево, с. Визинга, г. Сыктывкар), Архангельской (г. Котлас и Коряжма) и Вологодской областях (г. Великий Устюг) и исполнили лучшие номера из репертуара коллектива: популярные русские народные песни, фольклор рязанской земли, песни А. Аверкина «На побывку едет молодой моряк», «Песня не знает границ» и песни известных российских композиторов на стихи С. Есенина, песни военных лет, хореографические номера.

«Мы представим зрителю уникальные знания, связанные с культурой исполнения Рязанского фольклора, Есенинской лирики и народными промыслами Рязанской области», — рассказала накануне гастролей художественный руководитель РГАРНХ Светлана Сухова.

Рязанский хор подарил Северу свои песни, а увёз с собой частицу его величавой, молчаливой души, его стойкости и его безграничной любви.

Читайте также  Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

В РДМ пройдет четвертьфинал Рязанской юниор-лиги КВН

Культура и события

В Рязани пройдет музыкально-поэтический концерт «Тайна Розы»

Культура и события

Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии

Культура и события

Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Главные новости

Дед Мороз отметит день рождения в рязанском Лесопарке 18 ноября

Культура и события

Три в одном в «Марко Молл»: шопинг, отдых и забота о здоровье

Культура и события