19 ноября в рамках проекта «Концертная среда» Рязанский музыкальный театр представил программу «Шедевры русской музыки». Солист театра Алексей Никифоров исполнил арии из опер и легендарные романсы, ставшие знаковыми произведениями отечественного музыкального искусства.

В этот вечер в уютной театральной гостиной звучала музыка П.И. Чайковского, А.С. Даргомыжского, С.В. Рахманинова, А.Г. Рубинштейна, М.П. Мусоргского. Артист наполнил каждую композицию жизнью, эмоциями и глубиной, подарил яркие, незабываемые впечатления поклонникам русской вокальной музыки.

Особенно эмоционально прозвучала сцена из оперы «Евгений Онегин» в исполнении Алексея Никифорова и Натальи Нелюбиной. Артистам удалось продемонстрировать не только вокальное мастерство, но и драматический талант.

Красоты и гармонии вокальным партиям придал почётный работник культуры и искусства Рязанской области, концертмейстер Евгений Антипов.

Программа «Шедевры русской музыки» была принята зрителями с особой теплотой. Вечер завершился овациями, цветами и словами благодарности в адрес артистов. Рязанский музыкальный театр планирует повторить эту программу в следующем году.