Пятница, 14 ноября, 2025
3.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиКультура и события

Мероприятия Новогодней столицы пройдут в Рязани с 13 декабря по 7 января 

Алексей Самохин

Мероприятия в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России» будут проходить с 13 декабря 2025 года по 7 января 2026-го. Об этом сообщается на сайте УМВД России. 

Правоохранители активно готовятся к проведению мероприятий, которые будут проходить ежедневно. Самые массовые намечены на 13 декабря, в ночь на 1 января и на 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре.

Для охраны порядка планируется задействовать ежедневно до 100 полицейских и более 60 бойцов Росгвардии. 

В Рязани прошло совещание, участники которого обсудили разработанную систему организации охраны общественного порядка и отметили, что запланированные меры позволят обеспечить общественную безопасность граждан на праздничных мероприятиях.

Самые читаемые материалы

Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.
Общество

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.
Новости России

Мать школьника, пострадавшего от взрыва бомбы в купюре, обратилась к россиянам

Жительница Красногорска, чей 10-летний сын получил тяжелые травмы при...

Последние новости

Погода в Рязанской области резко ухудшится на выходных 

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге и штормовом ветре

Завод «Закорд» стал 20-м участником проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития

Компания строит новый производственный комплекс на территории индустриально-производственного парка «Рязанский».

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...

Центробанк включит в список мошеннических схем переводы самому себе через СБП

Регулятор планирует отслеживать ситуации, когда человек переводит значительную сумму со счета в одном банке на свой же счет в другом — именно через СБП.

Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.

Екатерину Зимину назначили заместителем главы администрации Рязани

Екатерина Зимина приступила к работе в должности заместителя главы администрации города Рязани, курирующего социальную сферу.

Министром труда и соцзащиты Рязанской области назначен Андрей Кричинский

Губернатор подчеркнул, что назначение Кричинского основано на его профессиональных качествах и способности эффективно решать поставленные задачи.

Рязанская область в лидерах в национальном рейтинге регионов РФ по уровню развития кластеров

Результаты были озвучены в Уфе, где в эти дни проходит Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы».

Гия Эрадзе приехал в Рязань и лично приветствовал восторженных зрителей Рязанского цирка

Цирковое шоу «5 континентов» завоевало сердца рязанских зрителей

Влюбленные расстались на два года, но судьба снова свела их в Рязани

Общение поддерживалось звонками и перепиской, несмотря на разницу во времени в шесть часов.

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 11 ноября и достигнет пика 12 ноября

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последний год, сильная магнитная буря накроет Землю.

ХК «Рязань» подписал нападающего Морозова, проведшего 394 матча в КХЛ

ХК «Рязань-ВДВ» объявил о подписании контракта с нападающим Егором Морозовым.

Рязанцы завоевали медали чемпионатов мира по единоборствам

Губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале рассказал об успехах рязанских спортсменов. 

Рязанские врачи спасли от ампутации стопы женщину с двухлетней язвой

Сложность ситуации заключалась в нескольких аспектах: наличие инфекции в ране, расположение язвы в нижней трети стопы.