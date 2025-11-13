Мероприятия Новогодней столицы пройдут в Рязани с 13 декабря по 7 января 

Мероприятия в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России» будут проходить с 13 декабря 2025 года по 7 января 2026-го. Об этом сообщается на сайте УМВД России.

Правоохранители активно готовятся к проведению мероприятий, которые будут проходить ежедневно. Самые массовые намечены на 13 декабря, в ночь на 1 января и на 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре.

Для охраны порядка планируется задействовать ежедневно до 100 полицейских и более 60 бойцов Росгвардии.

В Рязани прошло совещание, участники которого обсудили разработанную систему организации охраны общественного порядка и отметили, что запланированные меры позволят обеспечить общественную безопасность граждан на праздничных мероприятиях.